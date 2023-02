Pronostici Serie B 24a giornata. Vediamo le partite in programma dal 10 al 12 febbraio per il campionato di calcio cadetto che inizierà con l’anticipo Genoa-Palermo e sarà chiuso dal posticipo domenicale, Bari-Cosenza. Per la FREE PICK ci concentriamo su una delle tante partite del sabato: Venezia-Spal.

Anticipo Serie B: Genoa-Palermo

Il Genoa ha rallentato la sua corsa nelle ultime due partite, raccogliendo un solo punto negli incontri con Pisa e Parma. Gli uomini di Gilardino puntano quindi al riscatto nell’anticipo della 24° giornata contro il Palermo di Corini, il quale arriva da tre vittorie consecutive. Dalla sua, però, il Grifone ha il “fattore Marassi”: nella stagione in corso, infatti, i liguri hanno perso una sola volta tra le mura amiche. Una statistica che porta gli esperti di 888sport a vedere il Genoa nettamente favorito, con l’«1» quotato @1,62, mentre la vittoria dei rosanero paga @5,85 la posta; il pareggio, invece, è quotato @3,50.

L’attacco del Palermo dovrà poi vedersela con la seconda migliore difesa del campionato: per quanto riguarda il totale di gol che verranno segnati, quindi, l’Under risulta favorito sull’Over, rispettivamente a quota @1,67 e @2,12. Previsti pochi gol, di riflesso, anche per quanto riguarda i risultati esatti: il più probabile secondo i bookie è l’1-0 @6, seguito dall’1-1 @6,75 e il 2-0 @7. Infine, il No Goal paga @1,72 volte la poste, mentre il Goal @2,02.

Pronostici Serie B 24a giornata: analisi delle partite

Il Brescia si presenta al match contro il Modena con il nuovo tecnico Davide Possanzini, che ha preso il posto di Clotet, esonerato in seguito alle ultime 4 sconfitte consecutive.

Il Cagliari di Ranieri proverà a cancellare la sconfitta del turno precedente ospitando il Benevento che si presenterà con il nuovo allenatore Stellone, subentrato a Cannavaro dopo gli ultimi 3 ko.

La capolista Frosinone va a caccia del 17° successo contro il Cittadella, una delle formazioni più in forma del campionato e che non perde da 4 turni.

Tra Reggina-Pisa sarà sfida verità: i calabresi hanno perso le ultime due allontanandosi dalla vetta, mentre i toscani non trovano il successo da 4 turni e vedono allontanarsi i playoff.

Il Südtirol va a caccia di un 5° successo consecutivo, che potrebbe aprire scenari di promozione diretta, affrontando il Como.

Scontro salvezza anche tra Ascoli-Perugia, entrambe appaiate a quota 26 punti, anche se gli ospiti vengono da due successi di fila, mentre i bianconeri da due sconfitte, che hanno portato all’avvicendamento in panchina con Breda che ha preso il posto di Bucchi.

Sono appaiate anche Ternana-Parma, che con 33 punti a testa sono in piena lotta playoff.

Il menu si chiude con il posticipo domenicale del San Nicola di Bari, dove i padroni di casa ospitano il Cosenza fanalino di coda, che però ha conquistato 4 punti negli ultimi due turni.

Pronostici Serie B 24a giornata: Venezia-Spal

Venezia-Spal, entrambe a quota 24 nei bassifondi della classifica, è sfida salvezza con il tecnico dei ferraresi, Daniele De Rossi, già a rischio esonero.

La posta in palio è alta, e nonostante entrambe arrivino da partite con molte reti, questa volta consigliamo UNDER 2,5 @1.67 come FREE PICK di questo turno del campionato di calcio cadetto. Nelle trasferte della Spal assistiamo a soltanto 1.9 reti totali di media. Il 2-0 della Spal all’andata è stato il 5° Under consecutivo nei precedenti tra queste due formazioni.

