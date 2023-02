Pronostici Serie B 25a giornata. Le analisi di tutte le partite del campionato di calcio cadetto dal 17 al 19 febbraio, con FREE PICK su Benevento-Brescia.

Pronostici Serie B 25a giornata: anticipo Pisa-Venezia e le prime partite del sabato

È la sfida dell’Anconetani tra Pisa-Venezia ad aprire il weekend della 25° giornata di Serie B, con i nerazzurri rilanciati verso posizioni nobili di classifica dopo aver vinto al Granillo contro la Reggina per 2-0.

Proverà a risollevarsi la Reggina di Pippo Inzaghi che, dopo 3 sconfitte consecutive, 4 negli ultimi 5 turni, fa visita a un Cittadella, che non naviga in buone acque ed è reduce dal ko in casa del Frosinone.

Il fanalino di coda Cosenza è chiamato all’impresa contro il Südtirol, attualmente in piena zona playoff e reduce da un filotto di 5 risultati utili consecutivi, ma che all’andata è stato fermato proprio dai calabresi in casa per 1-1.

Sfida verità per il Palermo di Corini, che ospiterà la capolista Frosinone per misurare le proprie ambizioni dopo aver perso in casa del Genoa per 2-0, interrompendo una striscia positiva di 9 gare.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Serie B 25a giornata: le altre partite del sabato e il posticipo Modena-Genoa

Va a caccia del 3° risultato positivo di fila il Parma di Pecchia, che ospita un Ascoli appena risollevatosi con la vittoria contro il Perugia dopo il cambio di allenatore, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nella top 8.

Dopo l’esonero di Daniele De Rossi, debutta sulla panchina della Spal Massimo Oddo. I ferraresi ospitano il Como, per provare a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione (3-3 all’andata).

Sfida d’alta quota tra Bari-Cagliari, due tra le candidate alla promozione in Serie A: all’andata vittoria dei pugliesi in trasferta per 0-1.

Derby umbro tra Perugia-Ternana, con i rossoverdi che non perdono da tre turni di fila, anche se nello stesso parziale hanno fatto meno punti del Grifone (5 vs 6).

Domenica il posticipo tra Modena-Genoa, con gli uomini di Tesser (3 successi negli ultimi 4 turni) desiderosi di rientrare nella lotta playoff, mentre i rossoblù vorranno consolidare la seconda posizione.

Free Pick Benevento-Brescia

Sabato sfida salvezza inattesa tra Benevento-Brescia, due delle formazioni più in crisi dell’intero campionato: i campani non vincono da 7 turni, mentre i lombardi addirittura da 10 gare ufficiali.

Vista la posta in palio importante, con punti potenzialmente pesanti per la salvezza, e visti i problemi cronici dei due attacchi, prendiamo UNDER 2.5 @1.62 come FREE PICK di questo turno. Queste sono due delle migliori squadre da Under del campionato cadetto: Brescia O/U 8-16 (2.4 gol totali di media), Benevento O/U 7-17 (2.0 gol), grazie anche ad una discreta difesa. All’andata 1-0 del Brescia al Rigamonti, speriamo in un altra sfida con poche reti.

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.