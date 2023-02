Pronostici Serie B 26a giornata. Vediamo le scommesse del fine settimana col campionato di calcio cadetto in Italia. Si inizia con un doppio anticipo al venerdì e si conclude domenica, ma la nostra free pick è sulla sfida salvezza del sabato: Como-Cosenza.

Pronostici Serie B 26a giornata: gli anticipi del venerdì

Si giocano in contemporanea i due anticipi del venerdì. Il Frosinone capolista con 55 punti, dopo il pareggio rimediato a Palermo (1-1), ospita il Parma che, perdendo con l’Ascoli nel turno precedente, si è allontanato momentaneamente dalla zona playoff. All’andata 2-1 del Parma al Tardini.

Sfida interessante tra Pisa-Perugia: nelle ultime 4 giornate la squadra umbra ha vinto ben 3 volte, dando un nuovo volto alla sua stagione. Il Pisa ha però vinto 3-1 l’andata in trasferta e non ha mai perso negli ultimi 4 precedenti col Perugia (2 vittorie e 2 pareggi).

Pronostici Serie B 26a giornata: le altre sfide del weekend

Il Brescia (penultimo con 25 punti) proverà sabato ad interrompere la striscia negativa di 11 turni senza vittorie ospitando il Bari che con 40 punti è in lotta per la promozione.

Non può più sbagliare la Reggina, che perde ininterrottamente da 4 giornate, e deve affrontare il Modena per capire quali siano le sue vere ambizioni e anche per salvare la panchina di Filippo Inzaghi, finito sulla graticola dopo gli ultimi risultati. I canarini avevano vinto 1-0 all’andata al Braglia.

Match playoff anche tra Sudtirol-Palermo, che si affrontano per la seconda volta nella loro storia in B dopo l’1-0 ottenuto all’andata dalla squadra di Bisoli.

La Ternana, che non vince da 3 turni, ospita il Cittadella che nello stesso parziale ha vinto 2 volte e che sono in forma migliore, anche se devono riscattare lo 0-2 interno dell’andata contro la formazione di Terni.

Insidia Venezia per il Cagliari di Ranieri, con i lagunari che non hanno mai perso negli ultimi 4 turni (2 vittorie e altrettanti pareggi).

Il Genoa proverà a consolidare il 2° posto per tornare in A direttamente, ospitando una Spal che continua ad avere problemi nonostante il nuovo cambio di guida tecnica.

Domenica la sfida tra Ascoli-Benevento, tornato alla vittoria nel turno precedente battendo il Brescia per 1-0: all’andata, a campi invertiti, pareggio per 1-1.

Free Pick: Como-Cosenza

Sfida salvezza a Como tra i padroni di casa, 28 punti in classifica, e il Cosenza che attualmente è fanalino di coda con 23 punti, ma che ha vinto il match di andata con i lombardi per 3-1.

A differenza della sfida di andata, questa volta andiamo su UNDER 2.5 @1.85. Partita molto importante, le difese dovranno stare attente, e gli attacchi non sono il massimo (quello dei calabresi è il peggiore dell’intero campionato cadetto con soli 20 gol a referto in 25 partite). Il Como arriva da 4 Under consecutivi, il Cosenza è O/U 1-5 nelle ultime 6 di campionato. Il Como in casa è O/U 3-9 con 2.3 gol totali di media mentre in questa stagione il Cosenza è O/U 4-8 in trasferta (2.4 gol totali di media).

