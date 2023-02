Pronostici Serie B 27a giornata. Turno infrasettimanale del campionato di calcio cadetto tra il 28 febbraio e l’1 marzo, col big match Cagliari-Genoa, ma noi ci concentriamo su Parma-Pisa come free pick, uno dei tre anticipi del martedì.

Pronostici Serie B 27a giornata: analisi e scommesse

Il turno infrasettimanale della Serie B si apre con tre sfide molto interessanti. A partire dal derby calabrese tra Cosenza-Reggina, con i padroni di casa ultimi a quota 23 e a secco di vittorie da 4 turni, mentre gli amaranto sono tornati alla vittoria e inseguono il sogno della promozione diretta.

Ci sono solo 2 punti di differenza tra Palermo-Ternana, che dopo le dimissioni di Andreazzoli potrebbe richiamare in panchina Lucarelli. Di Parma-Pisa parliamo dopo in free pick.

Mercoledì il resto del turno in contemporanea alle 20:30. Il Bari ospita il Venezia che non perde da 5 turni (2 vittorie e 3 pareggi). Il Südtirol proverà ad interrompere la striscia di 3 pareggi di fila facendo visita al Benevento, sempre invischiato nella lotta salvezza.

Non vince da due turni il Cagliari di Ranieri (2 pareggi), che ospiterà il Genoa attuale seconda forza del campionato e reduce da 7 punti negli ultimi 3 turni. Il Cittadella cerca la terza vittoria consecutiva ospitando il Brescia che perde ininterrottamente da 7 turni.

L’Ascoli dopo 2 vittorie di fila e un pareggio, cerca l’aggancio al Modena in trasferta, mentre tra Perugia-Como è scontro per evitare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. Proverà a rialzarsi la capolista Frosinone che, dopo il ko casalingo contro il Parma (3-4), fa visita alla Spal che nonostante l’arrivo di Oddo in panchina continua a navigare in pessime acque.

Pronostici Serie B 27a giornata: Programma completo e quote

Vediamo il programma completo del turno infrasettimanale del campionato cadetto e a seguire le top quote del big match Cagliari-Genoa.

Cosenza-Reggina (28.02. 20:30)

Palermo-Ternana (28.02. 20:30)

Parma-Pisa (28.02. 20:30)

Bari-Venezia (01.03. 20:30)

Benevento-Südtirol (01.03. 20:30)

Cagliari-Genoa (01.03. 20:30)

Cittadella-Brescia (01.03. 20:30)

Modena-Ascoli (01.03. 20:30)

Perugia-Como (01.03. 20:30)

Spal-Frosinone (01.03. 20:30)

FREE PICK: Parma-Pisa

Diciamolo chiaramente, dopo una serie di 3 casse, lo scorso turno abbiamo sbagliato nettamente l’Under a Como, partita da 6 gol totali. Cerchiamo di rifarci in questo turno infrasettimanale, ma tenendo uno stake più basso perché questi turni nascondono sempre delle insidie, specialmente in Serie B. Abbiamo preso in analisi Parma-Pisa, sfida playoff con 3 pareggi negli ultimi 3 precedenti (due 0-0).

Entrambe le squadre nel weekend hanno giocato partite ad alto punteggio, ma si segnala sempre Under nelle ultime 5 partite del Parma giocate al Tardini. I ducali in casa sono O/U 5-8 in questa stagione (2.3 gol totali di media). Stessa cosa per il Pisa che è O/U 5-8 in trasferta (2.4 gol) e ha segnato 4 Under nelle ultime 5 partite lontano da casa. Considerando il turno infrasettimanale, la fatica, i precedenti, e anche la posta in palio, ci attendiamo una sfida attenta difensivamente e consigliamo UNDER 2.5 @1.70.

