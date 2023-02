Cagliari-Genoa, è senza dubbio la partita di cartello della ventisettesima giornata del campionato di calcio cadetto in Serie B, in programma mercoledì 1 marzo. Pronostico Cagliari-Genoa big match di Serie B del 1 marzo 2023, scopri le probabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker per questo incontro.

Stato di forma delle squadre

La formazione di casa del Cagliari, arriva a questa importante partita casalinga contro il Genoa, settima in classifica con 37 punti, in piena lotta per un posto nel prossimi play off.

La squadra sarda, è sicuramente una delle maggiori delusioni del campi0nato di Serie B. Ad inizio stagione, le quote offerte dai bookmaker vedevano il Cagliari come la maggiore candidata per la scalata in Serie A, senza passare dai play off. Nelle ultime due partite giocate sono arrivati due pareggi esterni a Bari e Venezia.

Il Genoa arriva a Cagliari forte dei 46 punti conquistati, frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, con 3 punti di vantaggio sul Bari terzo. Nelle ultime 3 giornate di campionato disputate sono arrivati 7 punti, con 2 vittorie e il pareggio ottenuto in trasferta a Modena per 2 a 2.

Le probabili formazioni di Cagliari-Genoa

CAGLIARI(4-3-1-2): Radunovic, Obert, Zappa, Goldaniga, Dossena, Makoumbou, Rog, Kourfalidis, Mancosu, Luvumbo, Lapadula. All. Ranieri

GENOA(4-3-2-1): Martinez, Sabelli, Bani, Dragusin, Haps, Strootman, Badelj, Sturaro, Gudmundsson, Jagiello, Puscas. All. Gilardini

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker la sfida tra Cagliari-Genoa si preannuncia molto equlibrata. La vittoria dei padroni di casa è offerta a quota 3 su Sisal e a quota 2.85 su Starcasinò, il pareggio bancato a quota 3.10, il colpo esterno del Genoa a 2.50.

Pronostico Cagliari-Genoa big match di Serie B del 1 marzo 2023

Partita molto complicata da pronosticare. Entrambe le squadre hanno una buona rosa e a inizio stagione era le due formazioni accreditate per il salto di categoria diretto. Per noi il fattore campo potrebbe essere determinate, ma il Genoa è in forma e può portare via un punto da Cagliari. Pronostico 1x.

