Pronostici Serie B 28a giornata. Vediamo le sfide del fine settimana nel campionato di calcio cadetto, con un occhio di riguardo su Sudtirol-Perugia su cui si concentra la nostra FREE PICK.

Pronostici Serie B 28a giornata: gli anticipi di sabato

Sono due gli anticipi del sabato con Pisa-Palermo (pirotecnico 3-3 all’andata) che mette subito in palio punti pesanti in chiave promozione. Entrambe sono in un buono stato di forma, con i toscani imbattuti da 4 turni, mentre i siculi hanno perso solo una volta nelle ultime 5 giornate.

Scontro verità tra Reggina-Parma al Granillo: entrambe sono tra le candidate alla Serie A, ma il loro rendimento è troppo altalenante e una sconfitta potrebbe mettere anche in cattiva luce uno dei due allenatori, già nel mirino della critica.

Pronostici Serie B 28a giornata: le altre partite di domenica

Domenica il programma prosegue con il Bari terzo in classifica che farà visita ad un Ascoli in un ottimo stato di forma, visto che negli ultimi 4 turni ha ottenuto 3 vittorie e un pari. Cercherà una vittoria che manca da 3 giornate il Cagliari di Ranieri, che farà visita al Brescia, che ha ottenuto un punto col Cittadella dopo una lunga serie di sconfitte.

Como-Modena mette in palio punti pesanti in chiave salvezza, con i lombardi, imbattuti da 4 turni, pronti ad agganciare i canarini emiliani. La capolista Frosinone, dopo aver battuto la Spal nell’ultimo turno, ospita un’altra formazione in lotta per non retrocedere, il Venezia, con l’obiettivo di allungare ulteriormente in vetta alla classifica.

A proposito dei ferraresi della Spal, dopo essere stati scavalcati dal Cosenza, si trovano all’ultimo posto e non possono sbagliare contro il Cittadella.

Non vince da 5 turni la Ternana, che si troverà di fronte un Benevento sconfortato dopo l’ultimo ko casalingo contro il Südtirol di Bisoli, mentre lunedì andrà in scena il posticipo del Ferraris tra il Genoa di Gilardino (reduce dal pari a reti bianche di Cagliari) e il Cosenza che non vuole rassegnarsi al ritorno in Serie C.

Pronostici Serie B 28a giornata: Programma completo e quote

Vediamo il programma completo del turno infrasettimanale del campionato cadetto e a seguire le top quote del big match Reggina-Parma.

Pisa-Palermo (04.03. 14:00)

Reggina-Parma (04.03. 16:15)

Ascoli-Bari (05.03. 15:00)

Brescia-Cagliari (05.03. 15:00)

Como-Modena (05.03. 15:00)

Frosinone-Venezia (05.03. 15:00)

Spal-Cittadella (05.03. 15:00)

Südtirol-Perugia (05.03. 15:00)

Ternana-Benevento (05.03. 15:00)

Genoa-Cosenza (06.03. 20:30)

FREE PICK: Sudtirol-Perugia

Nel turno infrasettimanale ci siamo ripresi molto bene incassando un facile Under 2,5 tra Parma-Pisa in cui si è vista una sola rete. Questa settimana ci proviamo con Sudtirol-Perugia. Il lanciatissimo Südtirol, invece, dovrà fare attenzione ad un Perugia che, dopo una prima parte di campionato disastrosa si sta comunque risollevando e vuole tirarsi fuori il prima possibile dalla zona “rossa”.

All’andata 2-1 del Sudtirol in trasferta. I padroni di casa arrivano da 3 Gol Si consecutivi allo Stadio Marco Druso. Nell’ultima trasferta il Perugia è andato a segno a Pisa, il problema degli umbri rimane la difesa. Bene per una partita con entrambe le squadre a segno, con una quota oltre il raddoppio anche di valore per il GOL SI @2.05 che proponiamo come FREE PICK.

