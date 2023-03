Pronostici Serie B 29a giornata. Da venerdì 10 a domenica 12 marzo 2023 si gioca un nuovo turno del campionato di calcio cadetto. Il big match è lo scontro al vertice Bari-Frosinone, ma la nostra FREE PICK si concentra su Modena-Pisa.

Pronostici Serie B 29a giornata: le analisi delle partite

Dopo 4 pareggi consecutivi, venerdì il Cagliari va a caccia di una vittoria decisiva per i playoff, ospitando l’Ascoli, che si trova solo 3 punti sotto e che viene dal ko casalingo col Bari dopo 4 risultati utili consecutivi.

Il programma prosegue sabato con ben 5 match in contemporanea alle 14:00. Ci sono in palio punti salvezza pesanti tra Benevento-Como, con gli ospiti che se la passano meglio visto che non perdono da 5 turni (3 pareggi e 2 successi).

Il Cittadella ospita un Palermo che non vince più da quando ha accarezzato il sogno playoff: 4 pareggi e una sconfitta negli ultimi 5 turni.

Scontro di vertice tra Parma-Sudtirol, vera e propria sorpresa di questo campionato. I Ducali devono trovare continuità, mentre gli ospiti non perdono da 9 giornate (6 vittorie e 3 pareggi).

Al contrario al Curi va in scena una sfida tra deluse: il Perugia (30 punti, due sconfitte e un pari negli ultimi 3 turni) ospita la Reggina di Pippo Inzaghi che nelle ultime 7 giornate ha vinto solo una volta, perdendo le altre sei gare.

Non possono sbagliare Venezia-Brescia che si affrontano in una sfida salvezza che all’andata si è conclusa con il punteggio di 1-1 e che in generale non vede vincere i lagunari contro i lombardi da 4 match di fila (3 sconfitte).

Alle 16:15 la sfida di altissima quota tra il Bari, terzo a 49 punti, e il Frosinone capolista (61): all’andata, vittoria dei ciociari per 1-0, ma al San Nicola i laziali non hanno mai vinto rimediando 5 sconfitte e un pari.

Domenica i due posticipi, che si giocano in contemporanea alle 16:15. Il Cosenza, ultimo in classifica con 26 punti, dopo il pesante ko col Genoa, ospita la Spal che si è risollevata battendo il Cittadella.

Il Genoa di Gilardino, invece, proverà a consolidare il 2° posto ospitando la Ternana, che con il ritorno in panchina di Lucarelli ha ottenuto 2 pareggi consecutivi.

Pronostici Serie B 29a giornata: Programma Completo e Quote

SERIE B: PROGRAMMA 29a GIORNATA

Cagliari-Ascoli (10.03. 20:30)

Benevento-Como (11.03. 14:00)

Cittadella-Palermo (11.03. 14:00)

Modena-Pisa (11.03. 14:00)

Parma-Südtirol (11.03. 14:00)

Perugia-Reggina (11.03. 14:00)

Venezia-Brescia (11.03. 14:00)

Bari-Frosinone (11.03. 16:15)

Cosenza-Spal (12.03. 16:15)

Genoa-Ternana (12.03. 16:15)

Vediamo le migliori quote comparate sul big match del turno di campionato cadetto, Bari-Frosinone.

FREE PICK: Modena-Pisa

La settimana scorsa siamo tornati in cassa in quest’ottima stagione di Serie B con le nostre scommesse, grazie al Gol SI tra Sudtirol-Perugia in cui entrambe le squadre sono andate a segno. Per questo turno cambiamo strategia andando su una partita con poche reti, e ci riferiamo a Modena-Pisa. Vuole proseguire la marcia verso la Serie A il Pisa che, dopo aver ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi nei 5 turni più recenti, fa visita ad un Modena che ha perso le ultime tre gare in cui il problema dei canarini non è stato tanto una difesa comunque solida, ma un attacco che ha segnato una sola rete.

Il Modena in casa ha segnato 4 Under nelle ultime 5 partite mentre il Pisa ha 4 Under nelle ultime 5 partite in generale. Under 5-9 in trasferta nel totale stagionale dei toscani che lontano dal proprio campo mettono insieme match da 2.3 gol totali di media. All’andata pirotecnico 4-2 del Pisa ma questa volta ci aspettiamo meno reti e come FREE PICK consigliamo UNDER 2,5 @1.72.

