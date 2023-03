Pronostici Serie B 30a giornata in campo da venerdì 17 a domenica 19 marzo 2023. Abbiamo analizzato le sfide in programma, soffermandoci in particolare su Reggina-Cagliari per la nostra FREE PICK, in una delle sfide più interessanti di questo turno del campionato di calcio cadetto.

Pronostici Serie B 30a giornata: le analisi delle partite

Anticipo del venerdì con in campo Palermo-Modena che mette in palio punti importanti in chiave playoff, con i siciliani reduci da ben 5 pareggi e con la vittoria che manca da ben 6 turni.

Sabato la capolista Frosinone sarà impegnata in casa contro il Cosenza, formazione in lotta per non retrocedere che viene da due successi negli ultimi 3 turni.

Il Genoa di Alberto Gilardino, secondo in solitaria, cerca altri punti per la promozione diretta in Serie A facendo visita al Brescia, che è scivolato in ultima posizione nonostante gli ultimi 3 pareggi consecutivi.

Va a caccia del 11° risultato utile consecutivo il Sudtirol, che sulla carta ha un impegno agevole contro la Spal, attualmente penultima e che all’andata ha fermato la squadra di Bisoli sull’1-1.

Dopo il ko di Modena, proverà a risollevarsi il Pisa, che ospita un Benevento bisognoso di punti per salvarsi e che negli ultimi 4 turni non ha mai vinto (3 pareggi e una sconfitta). All’andata, in casa delle “Streghe”, la contesa si è conclusa con il punteggio di 0-0.

Il Parma di Pecchia, attualmente 8° in graduatoria, fa visita a un Como che, con 6 risultati utili consecutivi, si è tirato fuori dalla lotta per non retrocedere.

Ascoli che ospita il Venezia per non essere risucchiato nella zona calda, quella in cui i Lagunari stazionano da troppi mesi.

Punti pesanti in palio tra Cittadella-Perugia, entrambe a secco di vittorie da 3 turni: gli umbri non vincono contro questo avversario dal 2016 e da allora hanno incassato 4 sconfitte e ottenuto 6 pareggi.

Chiude il programma il posticipo domenicale tra Ternana-Bari: i rossoverdi, scivolati in tredicesima posizione, non vedono la vittoria da 7 turni (3 sconfitte e 4 pareggi), mentre i biancorossi pugliesi, terzi con 50 punti, nello stesso parziale hanno ottenuto 5 vittorie e 2 pareggi.

Pronostici Serie B 30a giornata: Programma completo e Quote

PROGRAMMA COMPLETO SERIE B 30a GIORNATA

Palermo-Modena (17.03. 20:30)

Ascoli-Venezia (18.03. 14:00)

Brescia-Genoa (18.03. 14:00)

Cittadella-Perugia (18.03. 14:00)

Como-Parma (18.03. 14:00)

Frosinone-Cosenza (18.03. 14:00)

Pisa-Benevento (18.03. 14:00)

Südtirol-Spal (18.03. 14:00)

Reggina-Cagliari (18.03. 16:15)

Ternana-Bari (19.03. 16:15)

Vediamo le migliori quote del big match Reggina-Cagliari col nostro comparatore.

FREE PICK: Reggina-Cagliari

Seconda settimana di fila in cassa con i pronostici che trovate nei nostri articoli sul campionato di calcio cadetto. Questo weekend cerchiamo di completare il tris con Reggina-Cagliari, che è anche una delle sfide più interessanti di questo turno di Serie B.

Si tratta di una sfida d’alta quota al Granillo, con due squadre entrambe appaiate a quota 42 punti, anche se i calabresi non sono propriamente in un buon momento di forma, mentre gli uomini di Claudio Ranieri vengono da 6 risultati utili consecutivi (2 successi e 4 pareggi).

Il Cagliari arriva dal netto successo per 4-1 sull’Ascoli, ma si giocava in Sardegna e il problema degli uomini di Ranieri rimane il rendimento negativo in trasferta, per questo ci copriamo un pò con la giocata asiatica che ci manderà in cassa (per metà) anche in caso di pareggio, ma non crediamo nella sconfitta degli ospiti contro una Reggina in calo, quindi come FREE PICK andiamo con Cagliari +0.25 (AH) @1.83 (giocabile su Bet365, asian handicap 0.0, +0.50).

