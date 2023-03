Pronostici Serie B 31a giornata. Dopo la sosta per le nazionali torna il campionato cadetto nel weekend. Abbiamo analizzato tutte le partite con un occhio di riguardo proprio sul big match Cagliari-Südtirol su cui si concentra anche la nostra FREE PICK in quota @2.25.

Pronostici Serie B 31a giornata: le prime partite

La 31a giornata di Serie B si apre subito con la sfida d’alta quota tra Genoa-Reggina, con i calabresi che sono scivolati in settima posizione in un periodo nero e che potrebbe peggiorare con eventuali penalizzazioni da parte della giustizia sportiva. All’andata al Granillo vittoria degli amaranto per 2-1.

Sabato 1 aprile il programma prosegue con diverse sfide molto “calde”; Ascoli-Brescia si giocano 3 punti pesantissimi in chiave salvezza, con i padroni di casa che hanno perso gli ultimi 3 match, mentre le Rondinelle non trovano la vittoria da 17 turni, ovvero dal 27 novembre 2022. All’andata, pareggio per 1-1, risultato che si è ripetuto 3 volte negli ultimi 7 incroci tra queste due squadre, ma che oggi potrebbe non servire a nessuno.

Il Cosenza di Viali, 17° con 32 punti, sfida il Pisa dopo aver conquistato, prima della sosta, il terzo successo in 4 gare battendo nientemeno che la capolista Frosinone in trasferta (0-1). I toscani, dal canto loro, sono in piena lotta playoff e non potranno di certo cedere il passo ai lupi silani già battuti all’andata per 3-1. Dal 2019 a oggi le due squadre si sono incontrate 7 volte in Serie B e il bilancio è di 3 successi per il Pisa, 2 per il Cosenza e altrettanti pareggi.

Si giocano l’ottavo posto in classifica Parma-Palermo, al momento distanziate di un solo punto a favore dei siciliani, che oltretutto sono sicuramente più in salute dei Ducali, troppo altalenanti. All’andata, successo per 1-0 della squadra di Corini.

Pronostici Serie B 31a giornata: le altre sfide

Dopo due ko di fila, la Spal cercherà punti salvezza contro la Ternana di Lucarelli, che prima della sosta è tornata alla vittoria battendo in casa il Bari. La bilancia pende dalla parte degli umbri, anche se all’andata la sfida si è conclusa con uno 0-0 e l’ultimo precedente a Ferrara ha visto i padroni di casa imporsi addirittura per 5-1.

Il Venezia di Vanoli, dopo l’ottimo successo in casa dell’Ascoli nell’ultimo turno, cerca altri punti per salvarsi e in Laguna arriva il Como. Gli uomini di Moreno Longo sono in serie positiva da 7 turni e hanno vinto la sfida d’andata per 1-0. Il successo del Venezia contro i lombardi manca addirittura dal 2004.

Il Bari, attualmente al quarto posto, cerca riscatto ospitando il Benevento, formazione che occupa il terzultimo posto e non trova la vittoria dal 18 febbraio. Bilancio in perfetta parità in Serie B tra queste avversarie, con una vittoria a testa e un pareggio, risultato uscito nella gara di andata.

La capolista Frosinone dovrà fare attenzione all’insidia Perugia, che al Curi è avversaria molto pericolosa e per di più ha bisogno vitale di punti. All’andata, vittoria di misura dei Ciociari, che negli ultimi 10 precedenti hanno battuto il Grifone solo 3 volte (2 pareggi e 5 sconfitte).

Chiuderà il programma il posticipo domenicale Modena-Cittadella, formazioni che si trovano nel limbo tra salvezza e playoff. I punti in palio, dunque, sono molto pesanti, anche se negli ultimi 3 incroci sono arrivati altrettanti pareggi tra queste due squadre (uno 0-0 e due volte 1-1).

Pronostici Serie B 31a giornata: Programma completo e quote

PROGRAMMA 31a GIORNATA

Genoa-Reggina (31.03. 20:30)

Ascoli-Brescia (01.04. 14:00)

Cagliari-Südtirol (01.04. 14:00)

Cosenza-Pisa (01.04. 14:00)

Parma-Palermo (01.04. 14:00)

Spal-Ternana (01.04. 14:00)

Venezia-Como (01.04. 14:00)

Bari-Benevento (01.04. 16:15)

Perugia-Frosinone (01.04. 16:15)

Modena-Cittadella (02.04. 16:15)

Comparatore delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per quanto riguarda il big match di giornata in Serie B, Cagliari-Südtirol, di cui parliamo anche dopo in free pick.

FREE PICK: Cagliari-Südtirol

Tra Cagliari-Sudtirol sarà sfida promozione tra due delle formazioni più in forma in questo momento della stagione. I sardi, allenati da Claudio Ranieri, sono in serie positiva da 7 giornate, gli uomini di Bisoli addirittura da 11. All’andata, il primo e unico precedente di Serie B tra queste due squadre si è concluso con lo spettacolare pareggio per 2-2.

Ci prendiamo un pò di rischi ma optiamo per il GOL SI @2.25 anche in questa sfida, azzardando però una quota di assoluto valore. Parliamo di due buone difese, ma certamente non le migliori con 28 gol al passivo per il Sudtirol, e 29 per i sardi in 30 partite, inoltre gli attacchi sono i reparti più forti. I padroni di casa hanno segnato 38 gol, gli ospiti 34.

