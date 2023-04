Pronostici Serie B 33a giornata che si apre venerdì 14 aprile con l’anticipo Modena-Parma, e che continuerà nel weekend fino al posticipo domenicale, Ternana-Pisa. Big match Cagliari-Frosinone e FREE PICK che si concentra su Bari-Como, ma anche su altre 3 partite, con una BONUS PICK, una tripla @3.15 di quota.

Pronostici Serie B 33a giornata: anticipo Modena-Parma e le prime sfide di sabato

Modena-Parma, reduci da due vittorie esterne nel turno precedente, si sfidano nell’anticipo del venerdì che apre la 33a giornata di Serie B. Su 23 precedenti giocati a Modena, solo un successo per i Ducali, 11 le vittorie casalinghe e 11 i pareggi.

Passiamo alle prime partite del sabato, col Sudtirol, quarto in classifica, che ha visto fermarsi a 12 la striscia di risultati utili consecutivi dopo la sconfitta casalinga contro il Bari giunta in pieno recupero, e che fa visita all’Ascoli. All’andata pareggio per 2-2 nell’unico precedente.

Il Benevento, fanalino di coda con 29 punti, ha presentato in settimana il nuovo allenatore Andrea Agostinelli, che esordirà al Ciro Vigorito contro la Reggina di Inzaghi. Nelle ultime 15 giornate solo una vittoria per i campani, che però sono imbattuti nei 5 precedenti, tra Serie B e Serie C, con i calabresi.

Sfida salvezza tra Cosenza-Cittadella, al momento appaiate a quota 36 punti. In sei partite giocate in Calabria lo score parla di quattro vittorie dei lupi un pareggio e una vittoria per i veneti. In questa stagione, il Cosenza in casa ha perso solo una volta negli ultimi cinque mesi, mentre il Cittadella non segna una rete da tre giornate.

Pronostici Serie B 33a giornata: le altre partite in programma

Il Genoa, secondo in classifica a quota 60 punti, affronta il Perugia, quartultimo e reduce da due sconfitte consecutive. Da quando c’è Gilardino, in 9 partite casalinghe il Genoa non ha subito gol, mentre il Perugia è la squadra che ha perso più di tutte in trasferta, 10 partite su 16. Ecco spiegate le quote molto basse, intorno @1.50, per la vittoria dei padroni di casa.

Sfida salvezza tra Spal-Brescia, rispettivamente al terzultimo penultimo posto in classifica con 32 e 31 punti. Le due formazioni hanno le peggiori difese del campionato, i lombardi con 48 reti concesse, gli emiliani con 44. Ultima vittoria della Spal sul Brescia nel novembre 2016.

Il Palermo vuole riprendere la rincorsa ai playoff, dopo aver racimolato solo un punto nelle ultime due gare. Sabato i siciliani fanno visita al Venezia, imbattuto nelle ultime cinque partite casalinghe. Perfetto equilibrio negli ultimi 11 incroci tra le due squadre: 3 vittorie a testa e 5 pareggi.

Il programma del sabato si chiude con il big match Cagliari-Frosinone : sardi al 6° posto con 47 punti, mentre i ciociari guidano la classifica con 66 punti. Il Cagliari è la squadra che ha pareggiato di più in questa stagione (14 X), il Frosinone, invece, quella che ha diviso la posta in meno occasioni (6) dopo la Reggina (3).

Il posticipo della domenica vede di fronte Ternana-Pisa: all’andata vittoria per 3-1 per i toscani che, nella scorsa stagione, hanno espugnato il Liberati di Terni vincendo 4-1.

Pronostici Serie B 33a giornata: Programma completo e Quote

Vediamo il programma completo della 33a giornata di Serie B e a seguire la comparazione delle migliori quote sul big match Cagliari-Frosinone.

Modena-Parma (14.04. 20:30)

Ascoli-Sudtirol (15.04. 14:00)

Bari-Como (15.04. 14:00)

Benevento-Reggina (15.04. 14:00)

Cosenza-Cittadella (15.04. 14:00)

Genoa-Perugia (15.04. 14:00)

Spal-Brescia (15.04. 14:00)

Venezia-Palermo (15.04. 14:00)

Cagliari-Frosinone (15.04. 16:15)

Ternana-Pisa (16.04. 16:15)

FREE PICK: Bari-Como e Tripla

Nel turno di Pasquetta ci siamo presi una giornata di riposo con le FREE PICK che stanno andando molto bene sul campionato di calcio cadetto (4-1 nelle ultime 5 giocate sulla Serie B). Questa settimana torniamo in campo anche noi e puntiamo sulla sfida del San Nicola, Bari-Como.

Il Bari, terzo in classifica, a soli 4 punti dal Genoa, ospita il Como, che occupa l’11° posizione. Netto predominio del Bari nei precedenti di B, con 11 vittorie, 5 pareggi e solo 2 sconfitte. I lariani non battono i pugliesi fuori casa da qualcosa come 40 anni. Secondo noi non vinceranno neanche questa volta e giochiamo BARI -0.0, 0.5 @1.80, coprendoci un pò con una giocata di handicap asiatico che trovate sui mercati di Bet365. In caso di pareggio avremo rimborsata metà della puntata.

Questa settimana vogliamo recuperare al no bet di lunedì scorso offrendovi una BONUS PICK a quota alta (ma ovviamente con investimento minore), un tentativo su questa tripla che abbiamo giocato su Starcasino.

MULTIPLA @3.15

Cosenza-Cittadella: 1X

Genoa-Perugia: 1

Spal-Brescia: OVER 1.5

