Pronostici Serie B 35a giornata. Doppio anticipo in campo domenica 30 aprile per il campionato di calcio cadetto che continuerà il turno al lunedì del primo maggio. Big match Sudtirol-Genoa, free pick su Bari-Cittadella.

Pronostici Serie B 35a giornata: doppio anticipo domenicale

La 35° giornata di Serie B si aprirà con uno scontro diretto in zona retrocessione: al Mazza si gioca Spal-Perugia. Oddo, ex di turno, vuole la vittoria che gli permetterebbe di scavalcare la squadra di Castori e, in caso di risultati favorevoli dagli altri campi, di fare un balzo incredibile verso la salvezza diretta. Gli umbri non vincono da cinque partite.

L’altra gara della domenica vedrà di fronte Cagliari-Ternana, reduci entrambe da due sconfitte, la prima a Parma (2-1), la seconda in casa contro il Venezia (1-4). 18° sfida tra le due squadre: il bilancio pende in favore dei sardi con sette vittorie a tre, sette i pareggi.

Pronostici Serie B 35a giornata: le partite del primo maggio

Lunedì 1° maggio il programma si apre con il lunch match Como-Palermo: entrambe le formazioni non ottengono i tre punti da quattro turni. Le due squadre sono separate solo da due punti con i Lariani che sognano il sorpasso e una rincorsa insperata ai playoff.

Turno complicato per il Genoa, che fa visita al Sudtirol, rivelazione del torneo e quarto forza della B, ora però insidiata dal Parma di Pecchia in ripresa e al quinto posto.

Proprio il Parma, invece, con tre successi nelle ultime quattro gare, vuole continuare a correre e potrebbe dare il colpo di grazia al Benevento, ultimo e con un piede e mezzo in serie C.

La capolista Frosinone chiuderà il turno nel posticipo serale in casa contro la Reggina, attualmente ottava a quota 46 punti e costretta a vincere per non perdere il posto nei play-off dopo aver subito la penalizzazione di 3 punti. Bilancio leggermente favorevole ai padroni di casa nei precedenti: sono otto i precedenti ufficiali allo Stirpe con 3 vittorie dei gialloblù, 2 degli amaranto, 3 i pareggi. I ciociari hanno già messo insieme 20 clean sheet in questa stagione. Potremmo vedere una partita da Under 2.5 gol, ma la quota @1.70 regala troppo poco valore (abbiamo preferito puntare sul raddoppio del San Nicola che trovate qui sotto).

Pronostici Serie B 35a giornata: programma completo e quote

Il programma completo del 35° turno del campionato di calcio cadetto e a seguire le comparazioni delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per quanto riguarda il big match Sudtirol-Genoa.

Domenica 30 aprile, ore 16:15

SPAL – Perugia

Cagliari – Ternana

Lunedì 1° maggio, ore 12:30

Como – Palermo

Lunedì 1° maggio, ore 15

Brescia – Cosenza

Sudtirol – Genoa

Benevento – Parma

Bari – Cittadella

Ascoli – Pisa

Lunedì 1° maggio, ore 18

Venezia – Modena

Lunedì 1° maggio, ore 20:30

Frosinone – Reggina

FREE PICK: Bari-Cittadella

Nel pomeriggio di lunedì al San Nicola ci sarà l’ennesimo pienone per spingere il Bari verso una clamorosa rincorsa alla promozione diretta: in caso di vittoria, e conferma dei tre punti di Pisa, i pugliesi potrebbero riaprire la corsa al secondo posto. Contro troveranno un Cittadella costretto a vincere per evitare di essere risucchiato in piena zona retrocessione: i veneti, che non vincono da otto partite, sono quintultimi e ad oggi ai play-out. Sarà perciò una partita ad altissima tensione.

La motivazione non mancherà per i pugliesi, contro un avversario in difficoltà, e pure col fattore campo dalla propria parte, un occasione da non perdere e che vale anche un bel raddoppio in quota, quindi la nostra free pick va su VITTORIA BARI @2.00. Il Bari ha vino 3-0 anche all’andata sul campo dei veneti.

