Pronostici Serie B 36a giornata. Analisi e quote sulle partite del prossimo turno del campionato di calcio cadetto, con free pick che questo weekend si concentra su Reggina-Como.

Pronostici Serie B 36a giornata: analisi delle partite

La 36a giornata di Serie B potrebbe sancire la seconda promozione diretta nella massima serie dopo quella del Frosinone. Il Genoa (a +6 sul Bari) potrebbe infatti festeggiare il ritorno in Serie A se batte l’Ascoli e il Bari non vince a Modena, oppure se pareggia e i pugliesi perdono.

Il turno si apre venerdì sera con l’anticipo tra Perugia-Cagliari: i padroni di casa hanno bisogno di punti per salvarsi, ma non vincono da 6 giornate, mentre i sardi, al 6° posto in classifica, sono tornati alla vittoria nello scorso turno contro la Ternana.

Sabato alle 14:00 si giocano sette gare in contemporanea, tra cui spiccano Genoa-Ascoli e Modena Bari. Interessante anche la sfida salvezza tra Cittadella-Benevento con i campani che hanno probabilmente l’ultima chance per rientrare concretamente nella lotta salvezza: i padroni di casa non vincono da nove gare, gli ospiti addirittura da dieci.

Il Pisa, che non otvince da 5 turni (4 sconfitte e un pareggio nel parziale), tenterà di uscire dalla crisi di risultati nella gara casalinga contro la capolista, e già promossa in A, Frosinone.

Sabato alle 16:15 va in scena Palermo-Spal: i siciliani, a un punto dalla zona playoff, non vincono da cinque partite (3 pareggi e 2 sconfitte nel parziale), mentre gli emiliani hanno bisogno di punti visto che occupano il penultimo posto.

Chiude il programma il posticipo della domenica tra Parma-Brescia: gli emiliani, quinti in classifica, hanno sprecato una grande occasione nell’ultimo turno facendosi rimontare due reti dal Benevento; i lombardi sono in piena zona playout ma vengono da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate.

Pronostici Serie B 36a giornata: programma completo e quote

Venerdì 5 maggio, ore 20:30

Perugia – Cagliari

Sabato 6 maggio, ore 14:00

Cittadella – Benevento

Cosenza – Venezia

Genoa – Ascoli

Modena – Bari

Pisa – Frosinone

Reggina – Como

Ternana – Sudtirol

Sabato 6 maggio, ore 16:15

Palermo – Spal

Domenica 7 maggio, ore 16:15

Parma – Brescia

FREE PICK: Reggina-Como

La settimana scorsa il Bari si è fatto agganciare all’ultimo e ci ha negato la cassa con la FREE PICK che questa settimana si sposta sulla sfida playoff tra Reggina-Como con i lombardi che sognano l’aggancio ai calabresi che occupano attualmente l’ottava posizione, l’ultima valida per i playoff. All’andata 1-0 esterno per la Reggina a Como e benchè entrambe arrivino da partite con un buon numero di reti, per questa sfida consigliamo UNDER 2,5 @1.68.

