Pronostici Serie B 37a giornata tutta in campo sabato 13 maggio, con big match Frosinone-Genoa, prima contro seconda che però sono già certe del ritorno in Serie A. Attenzione a Cagliari-Palermo, sfida fondamentale nella corsa ai playoffs su cui si concentra la free pick di questo turno del campionato di calcio cadetto.

Pronostici Serie B 37a giornata: analisi delle partite

Tutte le partite della 37° giornata di Serie B si giocano in contemporanea sabato alle ore 14:00, ad eccezione di Frosinone-Genoa, il big match in campo alle 16:15 dello stesso giorno (13 maggio), anche se in realtà non c’è nulla sul piatto, con la 1° e la 2° forza del campionato che sono già certe del ritorno diretto in Serie A, quando mancano solo due giornate al termine del campionato di calcio cadetto.

Molto più interessante Cagliari-Parma di cui ci occupiamo dopo in free pick. Attenzione a Sudtirol-Cittadella, due squadre a caccia di punti per obiettivi diversi. I padroni di casa hanno giocato una grande stagione, e vogliono mantenere il 4° posto che ai playoffs li farebbe accedere direttamente ai playoffs. Il Cittadella deve evitare invece i playout al momento distanti solo 2 punti, anche se nelle ultime 2 giornate è stata positiva con 1 pareggio e 1 vittoria.

In Spal-Parma ne potrebbero approfittare i ducali, al 6° posto con 54 punti, ma pronti a superare il Cagliari in caso di passo falso dei sardi. La Spal invece se la passa male al 19° posto e a -3 dalla zona playout che gli lascerebbe un ultima piccola speranza. Dopo 3 pareggi di fila i ferraresi hanno perso l’ultima 1-2 a Palermo.

Bari-Reggina. I pugliesi hanno già blindato la partecipazione ai playoffs (al momento sono 3°) mentre i calabresi non sono ancora certi del 8° e ultimo posto che vale i playout, con un solo punto di vantaggio sul Pisa.

Proprio Brescia-Pisa rischia di essere una partita importante. Le Rondinelle hanno incassato 10 punti in 4 giornate, riaccendendo le speranze di salvezza (o playout, al momento sono 17°), anche se hanno perso 0-2 l’ultima a Parma. Il Pisa sta facendo di tutto per rovinare una buona stagione e con 4 sconfitte consecutive ha perso l’8° posto che porta ai playoffs.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Serie B 37a giornata: programma completo e quote

PROGRAMMA 37a GIORNATA SERIE B

Ascoli-Cosenza (13.05 14:00)

Bari-Reggina (13.05 14:00)

Benevento-Modena (13.05 14:00)

Brescia-Pisa (13.05 14:00)

Cagliari-Palermo (13.05 14:00)

Como-Ternana (13.05 14:00)

Spal-Parma (13.05 14:00)

Sudtirol-Cittadella (13.05 14:00)

Venezia-Perugia (13.05 14:00)

Frosinone-Genoa (13.05 16:15)

FREE PICK: Cagliari-Palermo

Cagliari-Palermo, ovvero 5° contro 7° con i sardi avanti di 6 punti sui siciliano. In questo big match tra le grandi formazioni delle isole, le quote spingono i padroni di casa @1.80 (quota in calo) mentre il Palermo si gioca intorno @4.50. Il pareggio è possibile @3.50, ma conta poco. Le squadre giocheranno per provare a fare bottino pieno per migliorare il più possibile la propria posizione in vista dei playoffs.

Il Cagliari arriva da 2 vittorie, l’ultima per 5-0 a Perugia. Il Palermo a sua volta ha regolato 2-1 la Spal nell’ultimo turno, ma prima aveva mancato l’appuntamento col successo in 5 partite consecutive. All’andata 2-1 per il Palermo al Barbera, 3° volta di Sila in cui queste squadre chiudono con questo risultato (5 Over 2,5 e 5 Gol/Gol consecutivi). Il Cagliari arriva da 3 Over di fila, il Palermo è O/U 3-1 nelle ultime trasferte (2.9 gol totali di media nelle partite in trasferta dei rosa-nero). Andiamo con OVER 2.5 @1.85.

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.