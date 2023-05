Pronostici Serie B 38a giornata. Venerdì 19 maggio alle ore 20:30 tutte le partite sono in campo in contemporanea per l’ultimo turno del campionato di calcio cadetto. Vediamo gli ultimi verdetti e gli ultimi consigli per le scommesse sulla Serie B con free pick su Perugia-Benevento.

Pronostici Serie B 38a giornata: gli ultimi verdetti

Il Cittadella, a +2 dalla zona playout, ospita il Como reduce da una vittoria interna che tiene ancora viva qualche piccola speranza di playoff. Ai padroni di casa basta un pareggio per conquistare la salvezza.

Se Cittadella e Cosenza dovessero entrambe terminare il campionato a 43 punti, risulterebbero in equilibrio perfetto anche negli scontri diretti (doppio 1-1), ma la differenza reti generale condannerebbe i calabresi, che devono recuperare 11 gol di svantaggio e sono attesi ad una sfida difficile contro un Cagliari al sesto posto e reduce da 3 vittorie consecutive. Gli uomini di Ranieri possono ancora sperare di agguantare la quarta posizione, che consentirebbe loro di accedere ai playoff partendo direttamente dalle semifinali. I betting analyst vedono avanti gli uomini di Ranieri nella gara del ‘San Vito’: il successo si gioca @2,05, contro quello dei padroni di casa fissato @3,35. Poco più alta la quota del pari, che si attesta @3,50. Equilibrio perfetto tra Under e Over, entrambi @1,85, mentre il Goal @1,68 è avanti sul No Goal @2,05.

Per arrivare quarto il Cagliari deve vincere e sperare che né Sudtirol né Parma vincano le rispettive gare. In caso di pareggio e di contemporanea sconfitta delle altre due, i rossoblù raggiungerebbero i bolzanini a 58 punti, ma con il vantaggio di una migliore differenza reti a parità di risultati ottenuti negli scontri diretti. Il Sudtirol gioca contro un Modena reduce dalla sconfitta sul campo del Benevento, che ha detto addio al sogno playoff; il Sudtirol reduce da 3 pareggi e 1 sola vittoria negli ultimi 4 incontri.

Il Parma invece ospita il Venezia, con due squadre che si giocano molto nell’ultima giornata visto che come abbiamo detto i padroni di casa sperano ancora nelle semifinali dei playoff e gli ospiti che non possono commettere passi falsi per non rischiare di perdere un posto ai preliminari. Il Venezia, che non può più rientrare nei primi 4 posti, accederebbe ai preliminari dei playoff in caso di successo con il Parma o di parità, ma se Pisa, Reggina, Ascoli e Como pareggiano o perdono.

Sfida importante ma senza niente in palio per Genoa-Bari, si gioca solo per il prestigio, con il liguri che, nonostante la sconfitta per 3-2 nell’ultimo turno sul campo del Frosinone, sono già promossi da secondi in Serie A, e i pugliesi, a 65 punti, già sicuri matematicamente del terzo posto, che consentirà loro di affrontare i playoff saltando il primo turno.

Palermo-Brescia sfida delicata

Palermo-Brescia è una sfida in cui, entrambe le formazioni, non possono permettersi troppi calcoli ed è forse la partita più interessante e delicata. La squadra di Corini, 8° ed attualmente all’ultimo posto disponibile per accedere ai playoff, è seguita da Pisa, Reggina e Ascoli a 47 punti e Como a 46. Solo una vittoria consentirebbe ai rosanero la certezza matematica dell’ottavo posto. In caso di pareggio, il Palermo dovrebbe infatti sperare in una serie di combinazioni favorevoli. In caso di sconfitta, con lo scontro diretto tra Reggina e Ascoli, il Palermo non avrebbe alcuna possibilità di andare ai playoff. Il Brescia, quartultimo con 39 punti, è chiamato a conquistare almeno un pareggio per non rischiare la retrocessione diretta. In caso di sconfitta e di contemporanea vittoria del Perugia, sarebbero i lombardi a retrocedere in virtù degli scontri diretti: le due squadre, nella stagione 2022/2023, hanno collezionato una vittoria a testa (4-0 per il Perugia, 2-1 per il Brescia doppio Over).

Il Palermo ha vinto solo due volte negli ultimi due mesi, ma i betting analyst di Sisal vedono ugualmente avanti il segno «1» @1,90, favorito sul «2», @3,90; il pareggio, infine, vale @3,60. La posta in palio è alta, ed entrambe le squadre hanno bisogno di attaccare; ciò dovrebbe portare a una partita viva e ricca di gol, con l’Over che prevale sull’Under, @1,75 contro @1,95. Allo stesso modo, il Goal @1,65 è nettamente favorito sul No Goal @2,10.

Pronostici Serie B 38a giornata: programma completo e quote

38a GIORNATA SERIE B

Cittadella-Como (19.05. 20:30)

Cosenza-Cagliari (19.05. 20:30)

Genoa-Bari (19.05. 20:30)

Modena-Südtirol (19.05. 20:30)

Palermo-Brescia (19.05. 20:30)

Parma-Venezia (19.05. 20:30)

Perugia-Benevento (19.05. 20:30)

Pisa-Spal (19.05. 20:30)

Reggina-Ascoli (19.05. 20:30)

Ternana-Frosinone (19.05. 20:30)

FREE PICK: Perugia-Benevento

La settimana scorsa siamo andati ancora una volta in cassa con la free pick sul big match Cagliari-Palermo (GG @1.85), in una stagione davvero ottima con i nostri consigli sulle scommesse di Serie B. Proviamo a chiudere col botto con una cassa anche all’ultima giornata, concentrandoci su Perugia-Benevento.

Il Perugia, a 36 punti, ospita il Benevento, fanalino di coda del campionato e già matematicamente retrocesso. Gli umbri non possono più sperare nella salvezza diretta, ma possono ancora conquistare l’ultimo posto disponibile per accedere ai playout. In caso di successo e di contemporanea sconfitta del Brescia, infatti, gli uomini di Castori scavalcherebbero lo stesso club lombardo, condannandolo alla retrocessione diretta. Gli umbri non possono sbagliare e come FREE PICK andiamo con VITTORIA PERUGIA @1.73.

