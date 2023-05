Venerdì 26 maggio, alle ore 20.30, è in programma a Bolzano, la partita tra Sudtirol e Reggina, chi vince va ad affrontare in semifinale il Bari. Pronostico Sudtirol-Reggina, gara dei play-off di Serie B del 26-05-2023, scopri le quote offerte dai bookmaker, lo stato di forma delle due squadre, le probabili formazioni e il possibile risultato finale.

Come arrivano le due squadre a questa partita dei play-off di Serie B?

Il Sudtirol, la squadra di casa del Bolzano, arriva a questa partita secca di play-off di Serie B, dopo aver disputato una grande stagionenel campionato cadetto e solo all’ultima giornata è stata scavalcata al quarto posto dal Parma, complice la sconfitta subita in trasferta a Modena.

La Reggina, allenata dal tecnico Filippo Inzaghi, dopo una prima parte di campionato nelle prime posizioni in classifica, nella seconda parte era uscita anche dalla zona play-off, anche complice i punti di penalizzazione subiti, ha agguantato l’ultimo posto disponibile vincendo contro l’Ascoli nei minuti di recupero.

Le probabili formazioni di Sudtirol-Reggina

SUDTIROL (4-4-1-1): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; De Col, Tait, Fiordilino, Casiraghi; Rover; Odogwu. All. Bisoli

REGGINA (4-3-3): Contini; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Hernani; Canotto, Gori, Rivas. Allenatore: Inzaghi.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker si preannuncia una partita equilibrata, ma con una leggera prefesenza per la vittoria del Sudtirol. Vittoria interna giocata a quota 2.35 sia su Sisal che su Goldbet, il pareggio bancato a quota 3.20, la vittoria esterna della Reggina pagata a quota 3.10.

Pronostico Sudtirol-Reggina, gara dei play-off di Serie B del 26-05-2023

La partita si gioca in gara secca. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si va ai supplementari. Qualora, dopo l’extratime, dovesse continuare a permanere l’equilibrio tra le due squadre non si andrebbe ai calci di rigore, ma prevarrebbe il Sudtirol per effetto del migliore posizionamento. Pronostico 1X

Risultato esatto (nei 90 minuti di gioco regolamentari)

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita molto intensa. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 0-0 / 1-0 /1-1

