Pronostici Serie B Playoffs 2023. Vediamo il programma completo e tutte le quote per i playoffs e i playout del campionato di calcio cadetto. Scopriremo chi arriverà in Serie A e chi retrocederà in C.

Pronostici Serie B Playoffs 2023: accoppiamenti e date

I playoffs di Serie B si giocheranno in tre fasi: la prima è il turno preliminare in gara secca con le formazioni arrivate tra il quinto e l’ottavo posto. Nello specifico: Cagliari, Sudtirol, Reggina e Venezia. Si giocherà in casa della squadra meglio piazzata in classifica, che avrà due risultati su tre per passare. In caso di parità nei 90′ si andrà ai supplementari, al termine dei quali, se dovesse persistere il pareggio, sarà la squadra meglio piazzata in campionato a passare.

Superato il primo turno si andrà alla semifinali dove entreranno in gioco anche Bari e Parma (terza e quarta della graduatoria). Da qui alla finale le gare saranno tutte disputate tra andata e ritorno. Qui non vi saranno supplementari e in caso di parità nel doppio confronto passerà la squadra che ha ottenuto una posizione migliore nella regular season. Di seguito gli accoppiamenti e il programma completo:

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 26 maggio 2023 ore 20.30 – Sudtirol vs Reggina

Sabato 27 maggio 2023 ore 20.30 – Cagliari vs Venezia

Semifinali (andata e ritorno)

Lunedì 29 maggio 2023 ore 20.30 – Sudtirol/Reggina vs Bari

Martedì 30 maggio 2023 ore 20.30 – Cagliari/Venezia vs Parma

Venerdì 2 giugno 2023 ore 20.30 – Bari vs Sudtirol/Reggina

Sabato 3 giugno 2023 ore 20.30 – Parma vs Cagliari/Venezia

Finale (andata e ritorno)

Giovedì 8 giugno 2023 ore 20.30

Domenica 11 giugno 2023 ore 20.30

Pronostici Serie B Playoffs 2023: le migliori quote

Il Bari stacca tutte nella lavagna delle quote antepost di Snai che mette il Bari come favorita per la promozione, seguita da Parma e Cagliari alla pari. Più indietro Sudtirol, Reggina e Venezia in doppia cifra. Per la retrocessione rischia maggiormente il Cosenza.

Playout: chi rischia la retrocessione?

Brescia e Cosenza si giocheranno l’ultima possibilità di restare in Serie B attraverso i playout. Si disputeranno due partite, con il ritorno in casa dei lombardi per miglior posizionamento in campionato. In caso di parità dopo 180 minuti si giocheranno i supplementari e nel caso i rigori, visto che le due squadre hanno terminato a pari punti la regular season. Nei due precedenti stagionali pareggio 1-1 in casa del Cosenza all’andata, mentre al ritorno vittoria dei lombardi per 2-1.Di seguito le date delle due sfide:

Gara di andata Giovedì 25 maggio 2023 ore 20.30 – Cosenza-Brescia

Gara di ritorno Giovedì 1 giugno 2023 ore 20.30 – Brescia-Cosenza

