Allo stadio Rigamonti di Brescia, giovedì 1 giugno 2023, è in programma la partita di ritorno dei playout di Serie B, tra i padroni di casa del Brescia, che ospitano il Cosenza. Pronostico Brescia-Cosenza, ritorno playout Serie B del 01/06/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker, lo stato di forma delle due squadre, il possibile risultato esatto e le probabili formazioni.

Come arrivano le due squadre a questa partita dei playoff di Serie B?

Il Brescia arriva a questa importante gara di ritorno dei playout di Serie B, che vale una intera stagione, dopo la sconfitta subita nella partita di andata giocata in Calabria per 1 a 0, con la rete della vittoria del Cosenza messa a segno da Nasti al 70° di gioco.

Il Cosenza, allenato dal tecnico William Viali, si presenta a Brescia per cercare di far valere la preziosa vittoria nel match di andata, ma consapevole che non sarà una passeggiata riuscire a far valere il solo gol di scarto.

Le probabili formazioni di Brescia-Cosenza

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Martino, Meroni, Vaisanen, D’Orazio; Brescianini, Voca, Florenzi; Marras, D’Urso; Nasti. All. Viali.

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Björkengren; Listkowski, Rodriguez; Ayé All. Gastaldello.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è la squadra di casa del Brescia, la formazione con più probabilità di vittoria. Il segno 1 infatti è offerto a quota 2 sia su Bullibet che su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.20, la vittoria esterna del Cosenza inserito in lavagna a quota 4.20.

Pronostico Brescia-Cosenza

Partita che vale una stagione intera quella tra Brescia e Cosenza. I calabresi partono con il vantaggio della partita vinta 1 a 0 in casa, ma il Brescia ha la rosa per ribaltare la gara e rimanere in Serie B. Pronostico 1

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita molto tattica ma con reti. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 2-0 /2-1/3-1

