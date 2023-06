Mercoledì 8 giugno 2023, alle ore 20.30 è in programma allo stadio Unipol Domus, il match tra i padroni del Cagliari che ospitano il Bari, per la partita di andata delle finale dei playoff di Serie B, che assegna l’ultimo posto per giocare la prossima stagione in Serie A. Pronostico Cagliari-Bari, andata finale dei playoff di Serie B di giovedì 8 giugno 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker, le probabili formazioni, il possibile risultato esatto e il pronostico gratuito dei nostri esperti di calcio.

Il cammino delle due squadre per la finale dei playoff di Serie B

La squadra di casa del Cagliari, allenata dal tecnico Claudio Ranieri, è arrivata a questa gara di andata dei playoff di Serie B, dopo aver superato nei quarti di finale in gara secca il Venezia per 2 a 1, mentre in semifinale i sardi hanno superato il Parma, battuto per 3 a 2 a Cagliari e pareggiando la partita di ritorno a Parma per 0 a 0.

Il Bari si presenta in Sardegna, per questa partita di andata dei playoff di Serie B, che valgono una stagione intera, dopo aver evitato i quarti di finale, visto il terzo posto conquistato in stagione, mentre in semifinale hanno superato il Sudtirol Bolzano, solo grazie al miglior piazzamento in classifica, vista la vittoria del Sudtirol in casa per 1 a 0 e il successo del Bari allo stadio San Nicola, sempre per 1 a 0.

Le probabili formazioni di Cagliari-Bari

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi; Nández, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Luvumbo. Allenatore: Ranieri.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Vicari, Di Cesare, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Esposito. Allenatore: Mignani

Quote offerte dai bookmaker per questa

Per i bookmaker, è la squadra di casa del Cagliari la formazione favorita per la vittoria della partita. Segno 1 offerto a quota 1.90 su Starcasinò e a quota 1.95 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.40, mentre la vittoria del Bari si gioca a quota 4.20.

Pronostico Cagliari-Bari

Si preannuncia una partita di andata dei playoff di Serie B molto spumeggiante, quella tra Cagliari e Bari. La squadra di casa è entrata in forma nel fine della stagione regolamentare e ha eliminato il Parma giocando un ottimo calcio. Il Bari ha faticato moltissimo per avere la meglio del Sudtirol e deve cercare di uscire da Cagliari nel migliore dei modi, per giocarsi il posto per la Serie A in casa nella gara di ritorno. Pronostico 1

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita spumeggiante e ricca di reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 2-1 / 2-1 /3-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.