Pronostici Serie B calendario 2023-24. Presentato il calendario della Serie B 2023-2024, andiamo a vedere tutte le giornate che ci attendono al via dal 19 agosto. Un campionato cadetto molto interessante quest’anno, con la Sampdoria che cercherà di riprendersi ed è tra le favorite.

Pronostici Serie B calendario 2023-24: si inizia il 19 agosto

Si parte subito forte con il big match tra Bari e Palermo alla prima giornata di Serie B che inizierà già il 19 agosto. Lo scorso anno, nel campionato vinto dal Frosinone, la squadra di Mignani è arrivata a un passo dalla Serie A perdendo in finale playoff contro il Cagliari. Il club rosanero, invece, ha chiuso al nono posto restando fuori dalla lotta promozione.

Resta l’incognita Reggina. Il club è stato escluso dopo la sentenza del Consiglio Federale, ma ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. In attesa della sentenza, nel calendario è presente una X per indicare la società in sospeso. Secondo il regolamento, il Brescia sarebbe la prima squadra ad avere diritto di ripescaggio dopo la retrocessione ai playout. Nessun problema invece per il Lecco, che giocherà le prime partite casalinghe all’Euganeo di Padova aspettando il completamento dei lavori al Rigamonti-Ceppi.

Il campionato cadetto è composto come al solito da trentotto giornate, di cui cinque turni infrasettimanali: il campionato si chiude il 10 maggio, poi via a playoff e playout. Confermato anche quest’anno il Boxing Day del 26 dicembre, la pausa invernale sarà invece dal 27 dicembre al 12 gennaio.

Come per la Serie A, anche la B ha adottato il calendario asimmetrico: la sequenza delle partite del girone d’andata sarà diversa rispetto a quelle del ritorno. Due le promosse in A, le squadre che chiuderanno dalla terza all’ottava posizione giocheranno i playoff. Promozione diretta per la terza soltanto in caso di 15 punti di vantaggio sulla quarta a fine stagione. Tre retrocesse in C, 16° e 17° ai playout: questi non si disputano se tra le due posizioni ci sono almeno cinque punti di differenza.

Sampdoria @4.50 di quota per la vittoria del campionato cadetto

Una delle formazioni più attese è la Sampdoria, retrocessa dalla massima serie lo scorso anno, e con una nuova proprietà importante e nuovi elementi in società come Andrea Pirlo che sarà sulla panchina dei blucerchiati.

Al momento la situazione della Reggina tiene in stand by le quote antepost, ma su Lottomatica si può già scommettere proprio sulla Sampdoria vincente del campionato di Serie B, un opzione proposta @4.50 volte la posta. Quando usciranno tutte le quote antepost vi aggiorneremo come sempre con i nostri articoli e i nostri consigli per le scommesse.

Pronostici Serie B calendario 2023-24: Girone di andata

1ª giornata (19 agosto 2023)

Bari-Palermo

Cittadella-Reggiana

Cosenza-Ascoli

Cremonese-Catanzaro

Parma-Feralpisalò

Pisa-Lecco

Sudtirol-Spezia

Ternana-Sampdoria

Venezia-Como

X-Modena

2ª giornata (26 agosto 2023)

Catanzaro-Ternana

Como-Reggiana

Cremonese-Bari

Feralpisalò-Sudtirol

Lecco-Spezia

Modena-Ascoli

Palermo-X

Parma-Cittadella

Sampdoria-Pisa

Venezia-Cosenza

3ª giornata (29 agosto 2023)

Ascoli-Feralpisalò

Bari-Cittadella

Catanzaro-Spezia

Como-Lecco

Cosenza-Modena

Pisa-Parma

Reggiana-Palermo

Sampdoria-Venezia

Sudtirol-X

Ternana-Cremonese

4ª giornata (2 settembre 2023)

Cittadella-Venezia

Cremonese-Sampdoria

Lecco-Catanzaro

Modena-Pisa

Palermo-Feralpisalò

Parma-Reggiana

Spezia-Como

Sudtirol-Ascoli

Ternana-Bari

X-Cosenza

5ª giornata (16 settembre 2023)

Ascoli-Palermo

Catanzaro-Parma

Como-Ternana

Cosenza-Sudtirol

Feralpisalò-Modena

Lecco-X

Pisa-Bari

Reggiana-Cremonese

Sampdoria-Cittadella

Venezia-Spezia

6ª giornata (23 settembre 2023)

Bari-Catanzaro

Cittadella-Como

Cremonese-Ascoli

Feralpisalò-Pisa

Modena-Lecco

Palermo-Cosenza

Parma-Sampdoria

Spezia-Reggiana

Ternana-Sudtirol

X-Venezia

7ª giornata (26 settembre 2023)

Ascoli-Ternana

Catanzaro-Cittadella

Como-Sampdoria

Cosenza-Cremonese

Lecco-Feralpisalò

Parma-Bari

Reggiana-Pisa

Spezia-X

Sudtirol-Modena

Venezia-Palermo

8ª giornata (30 settembre 2023)

Bari-Como

Cittadella-Lecco

Cremonese-Parma

Feralpisalò-Spezia

Modena-Venezia

Palermo-Sudtirol

Pisa-Cosenza

Sampdoria-Catanzaro

Ternana-Reggiana

X-Ascoli

9ª giornata (7 ottobre 2023)

Ascoli-Sampdoria

Cittadella-Ternana

Como-Cremonese

Cosenza-Lecco

Modena-Palermo

Reggiana-Bari

Spezia-Pisa

Sudtirol-Catanzaro

Venezia-Parma

X-Feralpisalò

10ª giornata (21 ottobre 2023)

Bari-Modena

Catanzaro-Feralpisalò

Cremonese-Sudtirol

Lecco-Ascoli

Palermo-Spezia

Parma-Como

Pisa-Cittadella

Reggiana-Venezia

Sampdoria-Cosenza

Ternana-X

11ª giornata (28 ottobre 2023)

Ascoli-Parma

Cittadella-Cremonese

Como-Catanzaro

Feralpisalò-Reggiana

Modena-Ternana

Palermo-Lecco

Spezia-Cosenza

Sudtirol-Sampdoria

Venezia-Pisa

X-Bari

12ª giornata (4 novembre 2023)

Bari-Ascoli

Catanzaro-Modena

Cittadella-X

Cosenza-Feralpisalò

Cremonese-Spezia

Parma-Sudtirol

Pisa-Como

Reggiana-Lecco

Sampdoria-Palermo

Ternana-Venezia

13ª giornata (11 novembre 2023)

Ascoli-Como

Cosenza-Reggiana

Feralpisalò-Bari

Lecco-Parma

Modena-Sampdoria

Palermo-Cittadella

Spezia-Ternana

Sudtirol-Pisa

Venezia-Catanzaro

X-Cremonese

14ª giornata (25 novembre 2023)

Bari-Venezia

Catanzaro-Cosenza

Cittadella-Sudtirol

Como-Feralpisalò

Cremonese-Lecco

Parma-Modena

Pisa-X

Reggiana-Ascoli

Sampdoria-Spezia

Ternana-Palermo

15ª giornata (2 dicembre 2023)

Cosenza-Ternana

Feralpisalò-Cittadella

Lecco-Bari

Modena-Reggiana

Paelrmo-Catanzaro

Pisa-Cremonese

Spezia-Parma

Sudtirol-Como

Venezia-Ascoli

X-Sampdoria

16ª giornata (9 dicembre 2023)

Ascoli-Spezia

Bari-Sudtirol

Catanzaro-Pisa

Cittadella-Cosenza

Como-Modena

Cremonese-Venezia

Parma-Palermo

Reggiana-X

Sampdoria-Lecco

Ternana-Feralpisalò

17ª giornata (16 dicembre 2023)

Ascoli-Catanzaro

Cosenza-Parma

Feralpisalò-Cremonese

Lecco-Ternana

Modena-Cittadella

Palermo-Pisa

Reggiana-Sampdoria

Spezia-Bari

Venezia-Sudtirol

X-Como

18ª giornata (23 dicembre 2023)

Bari-Cosenza

Catanzaro-X

Cittadella-Spezia

Como-Palermo

Cremonese-Modena

Parma-Ternana

Pisa-Ascoli

Sampdoria-Feralpisalò

Sudtirol-Reggiana

Venezia-Lecco

19ª giornata (26 dicembre 2023)

Ascoli-Cittadella

Cosenza-Como

Feralpisalò-Venezia

Lecco-Sudtirol

Palermo-Cremonese

Reggiana-Catanzaro

Sampdoria-Bari

Spezia-Modena

Ternana-Pisa

X-Parma

Pronostici Serie B calendario 2023-24: Girone di ritorno

20ª giornata (13 gennaio 2024)

Bari-Ternana

Catanzaro-Lecco

Cittadella-Palermo

Como-Spezia

Cremonese-Cosenza

Modena-X

Parma-Ascoli

Pisa-Reggiana

Sudtirol-Feralpisalò

Venezia-Sampdoria

21ª giornata (20 gennaio 2024)

Ascoli-Bari

Cosenza-Venezia

Feralpisalò-Catanzaro

Lecco-Pisa

Palermo-Modena

Reggiana-Como

Sampdoria-Parma

Spezia-Cremonese

Ternana-Cittadella

X-Sudtirol

22ª giornata (27 gennaio 2024)

Bari-Reggiana

Catanzaro-Palermo

Cittadella-Sampdoria

Como-Ascoli

Cremonese-X

Feralpisalò-Lecco

Modena-Parma

Pisa-Spezia

Sudtirol-Cosenza

Venezia-Ternana

23ª giornata (3 febbraio 2024)

Ascoli-Sudtirol

Cosenza-Pisa

Lecco-Cremonese

Palermo-Bari

Parma-Venezia

Reggiana-Feralpisalò

Sampdoria-Modena

Spezia-Catanzaro

Ternana-Como

X-Cittadella

24ª giornata (10 febbraio 2024)

Bari-Lecco

Catanzaro-Ascoli

Cittadella-Parma

Como-X

Cremonese-Reggiana

Feralpisalò-Palermo

Modena-Cosenza

Pisa-Sampdoria

Sudtirol-Venezia

Ternana-Spezia

25ª giornata (17 febbraio 2024)

Ascoli-Cremonese

Bari-Feralpisalò

Catanzaro-Sudtirol

Lecco-Cosenza

Palermo-Como

Parma-Pisa

Reggiana-Ternana

Sampdoria-X

Spezia-Cittadella

Venezia-Modena

26ª giornata (24 febbraio 2024)

Cittadella-Catanzaro

Como-Parma

Cosenza-Sampdoria

Cremonese-Palermo

Feralpisalò-Ascoli

Modena-Spezia

Pisa-Venezia

Sudtirol-Bari

Ternana-Lecco

X-Reggiana

27ª giornata (27 febbraio 2024)

Ascoli-X

Catanzaro-Bari

Lecco-Como

Palermo-Ternana

Parma-Cosenza

Pisa-Modena

Reggiana-Sudtirol

Sampdoria-Cremonese

Spezia-Feralpisalò

Venezia-Cittadella

28ª giornata (2 marzo 2024)

Ascoli-Reggiana

Bari-Spezia

Cittadella-Pisa

Como-Venezia

Cosenza-Catanzaro

Feralpisalò-Sampdoria

Modena-Cremonese

Sudtirol-Lecco

Ternana-Parma

X-Palermo

29ª giornata (9 marzo 2024)

Catanzaro-Reggiana

Cosenza-Cittadella

Cremonese-Como

Lecco-Palermo

Modena-Feralpisalò

Parma-X

Pisa-Ternana

Sampdoria-Ascoli

Spezia-Sudtirol

Venezia-Bari

30ª giornata (16 marzo 2024)

Ascoli-Lecco

Bari-Sampdoria

Cittadella-Modena

Como-Pisa

Feralpisalò-Parma

Palermo-Venezia

Reggiana-Spezia

Sudtirol-Cremonese

Ternana-Cosenza

X-Catanzaro

31ª giornata (1 aprile 2024)

Como-Sudtirol

Cosenza-X

Cremonese-Feralpisalò

Lecco-Cittadella

Modena-Bari

Parma-Catanzaro

Pisa-Palermo

Sampdoria-Ternana

Spezia-Ascoli

Venezia-Reggiana

32ª giornata (6 aprile 2024)

Ascoli-Venezia

Bari-Cremonese

Catanzaro-Como

Feralpisalò-Cosenza

Palermo-Sampdoria

Reggiana-Cittadella

Spezia-Lecco

Sudtirol-Parma

Ternana-Modena

X-Pisa

33ª giornata (13 aprile 2024)

Cittadella-Ascoli

Como-Bari

Cosenza-Palermo

Cremonese-Ternana

Lecco-Reggiana

Modena-Catanzaro

Parma-Spezia

Pisa-Feralpisalò

Sampdoria-Sudtirol

Venezia-X

34ª giornata (20 aprile 2024)

Ascoli-Modena

Bari-Pisa

Catanzaro-Cremonese

Feralpisalò-Como

Lecco-Venezia

Palermo-Parma

Reggiana-Cosenza

Spezia-Sampdoria

Sudtirol-Cittadella

X-Ternana

35ª giornata (27 aprile 2024)

Cittadella-Feralpisalò

Cosenza-Bari

Modena-Sudtirol

Palermo-Reggiana

Parma-Lecco

Pisa-Catanzaro

Sampdoria-Como

Ternana-Ascoli

Venezia-Cremonese

X-Spezia

36ª giornata (1 maggio 2024)

Ascoli-Cosenza

Bari-Parma

Catanzaro-Venezia

Como-Cittadella

Cremonese-Pisa

Feralpisalò-X

Lecco-Sampdoria

Reggiana-Modena

Spezia-Palermo

Sudtirol-Ternana

37ª giornata (4 maggio 2024)

Cittadella-Bari

Cosenza-Spezia

Modena-Como

Palermo-Ascoli

Parma-Cremonese

Pisa-Sudtirol

Sampdoria-Reggiana

Ternana-Catanzaro

Venezia-Feralpisalò

X-Lecco

38ª giornata (10 maggio 2024)

Ascoli-Pisa

Bari-X

Catanzaro-Sampdoria

Como-Cosenza

Cremonese-Cittadella

Feralpisalò-Ternana

Lecco-Modena

Reggiana-Parma

Spezia-Venezia

Sudtirol-Palermo

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.