Pronostici Serie B 1a giornata 2023-24. Il 18 agosto inizia il campionato di calcio cadetto in Italia, un giorno prima della Serie A, e al debutto ci saranno due società importanti e che puntano alla promozione, Bari-Palermo. Vediamo la situazione al via della Serie B.

Pronostici Serie B 1a giornata 2023-24: la situazione al via

La Serie B riparte venerdì con un big match, al San Nicola è in programma Bari-Palermo. La griglia di partenza per la vittoria finale vede tre formazioni davanti: Parma, Sampdoria e Spezia. Gli esperti Sisal ritengono le due compagini liguri, retrocesse lo scorso anno, e i gialloblù, orfani di Buffon, le squadre da battere visto che partono alla pari essendo offerte @5,00. Solo il Parma ha scelto la linea della continuità confermando Fabio Pecchia mentre sia Andrea Pirlo, con la Samp, e Massimiliano Alvini, alla guida dello Spezia, sono a caccia di rivincite.

La Serie B, da sempre, è campionato complesso dove possono esserci grandi sorprese al pari di cocenti delusioni. Vuole sovvertire i pronostici la Cremonese, terza formazione proveniente dalla Serie A, che con Ballardini ancora al timone punta a un ritorno immediato tra i grandi. I grigiorossi che terminano la classifica al primo posto si giocano @6,00.

Si affida invece alla storia il Palermo di Eugenio Corini. I rosanero hanno trionfato 5 volte in Serie B: le ultime due sono giunte a distanza di 10 anni l’una dall’altra, 2004 e 2014. Il successo del Palermo è in quota @7,50. Il resto del gruppo appare staccato al momento ma, come detto, il resto del gruppo punta deciso a cambiare le carte in tavola: il successo del Venezia è dato @9,00, quello del Bari @16 mentre il trionfo di una tra Como, Pisa e Sudtirol pagherebbe @25 volte la posta.

Anticipo Bari-Palermo del 18 agosto 2023

Venerdì 18 agosto, alle ore 20:30 dallo Stadio San Nicola, calcio d’inizio della Serie B 2023-24 col big match Bari-Palermo. Entrambe le squadre hanno passati gloriosi e cercheranno di tornare nella massima serie. L’obiettivo del Bari è sfumato nei secondi finali della finale di ritorno playoff contro il Cagliari, lo scorso 11 giugno. I biancorossi guidati da Michele Mignani hanno fatto il proprio esordio ufficiale in Coppa Italia sabato scorso, perdendo pesantemente in casa per 3-0 contro il Parma.

Obiettivo promozione anche per il Palermo che punta al passaggio diretto in Serie A. Il City Group, proprietario dei rosanero, sta portando avanti una campagna rafforzamento davvero importante con gli arrivi di giocatori importanti per questa categoria: Lucioni, Ceccaroni, Roberto Insigne e Mancuso. Anche i rosanero di Eugenio Corini hanno debuttato in Coppa Italia, cedendo per 2-1 sul campo del Cagliari dopo i tempi supplementari.

Probabili Formazioni

BARI (4-3-1-2): Frattali, Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Bellomo; Morachioli; Nasti, Diaw. Allenatore: Michele Mignani.

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni; Stulac, Gomes; Insigne, Vasic, Di Mariano; Brunori. Allenatore: Eugenio Corini.

Le quote favoriscono i padroni di casa @2.40 sugli ospiti offerti @3 (Pareggio @3.30). Pur preferendo l’opzione Under 2.5 gol @1.70, ma non facciamo pronostici per questa prima sfida. Sempre Under negli ultimi 4 precedenti (2 vittorie del Palermo e 2 pareggi). Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo big match d’apertura.

Pronostici Serie B 1a giornata 2023-24: le altre partite

Sabato altre 3 partite (posticipata Pisa-Lecco), tutte alle ore 20:30 con Cosenza-Ascoli, Cremonese-Catanzaro e Ternana-Sampdoria. I blucerchiati aprono il campionato di Serie B in trasferta a Terni, ma sono subito favoriti @2.20 di quota contro la Ternana offerta @3.30 (Pareggio @3.30).

Domenica le ultime 4 partite, si inizia alle ore 18:00 con Sudtirol-Spezia. Le altre partite si giocano in contemporanea alle ore 20:30. Al Tardini si gioca Parma-Feralpisalò, con i ducali favoriti sotto @1.60 per iniziare la stagione con una vittoria interna dopo essere già scesi in campo con un netto 3-0 a Bari. Per noi il Parma vincerà questa partita, ma la quota è troppo bassa quindi per questo primo turno della cadetteria optiamo per un saggio no bet.

