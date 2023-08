Pronostici Serie B 2a giornata 2023-24. Venerdì torna in campo il campionato di calcio cadetto in Italia. Abbiamo analizzato tutte le partite in programma, soffermandoci su Parma-Cittadella per la nostra free pick.

Pronostici Serie B 2a giornata 2023-24: le analisi delle partite

Ad aprire il menu della 2a giornata di Serie B è la Sampdoria di Andrea Pirlo, che ospita il Pisa di Alberto Aquilani, a riposo nella prima giornata (dovranno recuperare la gara col Lecco) e di conseguenza al debutto assoluto in stagione nella cadetteria. I blucerchiati, penalizzati di due punti per inadempienze fiscali, hanno esordito vincendo a Terni.

Sabato alle 16:00 sfida molto interessante tra Venezia-Cosenza in Laguna. Gli uomini di Paolo Vanoli hanno piegato il Como per 3-0 al debutto davanti al proprio pubblico, mentre il nuovo Cosenza di Fabio Caserta ha esordito ottenendo lo stesso risultato battendo l’Ascoli al Marulla. I calabresi non battono i veneziani dal dicembre 2018: da allora 5 pareggi e 2 affermazioni dei veneti.

Il programma prosegue alle 20:30 con ben 5 partite in contemporanea. Il Como, reduce dal ko di Venezia, proverà a riscattarsi in casa ospitando la Reggiana di Alessandro Nesta, che a sua volta ha perso di misura sul campo del Cittadella.

Cremonese-Bari si scontrano dopo aver esordito entrambe con un pareggio. I grigiorossi di Ballardini sono stati fermati sullo 0-0 dal Catanzaro, mentre i pugliesi hanno pareggiato in 9 contro 11 contro il Palermo. Nessuna vittoria dei grigiorossi negli ultimi 8 precedenti: 6 successi del Bari e 2 pareggi.

Dopo aver perso la prima partita della propria storia in Serie B (a Parma), la FeralpiSalò proverà a rifarsi nella prima gara casalinga della stagione contro il Südtirol del confermato Bisoli. Gli ospiti, a loro volta, hanno ottenuto un pareggio pirotecnico in casa con lo Spezia. La storia recente dice bene ai padroni di casa, che negli ultimi 4 precedenti contro questo avversario hanno vinto 3 volte e perso solo una.

La prima del Modena e il posticipo di domenica

Fa il suo esordio in campionato anche il Modena, che avrebbe dovuto debuttare contro la Reggina, ma sappiamo che i calabresi sono stati esclusi dal campionato e sono ancora in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato. I canarini, dunque, testeranno il lavoro del nuovo mister Paolo Bianco contro l’Ascoli, che invece è partito male rimediando 3 gol e altrettante espulsioni a Cosenza. Nello scors campionato una vittoria per parte tra questi due team, che hanno vinto i rispettivi match fuori casa.

Chiude il menu del weekend di Serie B il posticipo domenicale Catanzaro-Ternana che, stando la chiusura dei lavori al Ceravolo, si giocherà sul neutro del Via del Mare a Lecce. I calabresi allenati da Vincenzo Vivarini hanno fermato una big all’esordio, mentre gli uomini di Cristiano Lucarelli sono reduci dal ko casalingo contro il Parma. L’ultimo doppio confronto tra le due formazioni risale al campionato di Serie C 2020-2021: non ci sono pareggi negli 8 precedenti, con 6 successi per la Ternana e 2 per il Catanzaro.

Pronostici Serie B 2a giornata 2023-24: programma completo

2a GIORNATA SERIE B

Sampdoria-Pisa (25.08. 20:30)

Venezia-Cosenza (26.08. 18:00)

Como-Reggiana (26.08. 20:30)

Cremonese-Bari (26.08. 20:30)

FeralpiSalò-Südtirol (26.08. 20:30)

Modena-Ascoli (26.08. 20:30)

Parma-Cittadella (26.08. 20:30)

Catanzaro-Ternana (27.08. 20:30)

Free Pick: Parma-Cittadella

Dopo aver battuto la matricola FeralpiSalò per 2-0 al debutto, il Parma di Fabio Pecchia vuole confermarsi tra le candidate per la promozione diretta in Serie A affrontando il Cittadella, che in classifica ha 3 punti come i Ducali. Il roster e la storia fanno pendere l’ago della bilancia dalla parte dei gialloblù, che in 8 precedenti non hanno mai perso contro i veneti: 5 successi e 3 pareggi.

Entrambe hanno vinto all’esordio senza concede gol agli avversari. Come detto i Ducali, oltre al fattore campo, hanno anche un tasso tecnico superiore quindi andiamo con un altra VITTORIA PARMA @1.87 che di fatto è la prima free pick stagionale di Serie B, visto che avevamo deciso di saltare le giocate sul primo turno.

