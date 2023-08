Mercoledì 30 agosto 2023, alle ore 20.30, sono in programma quattro partite del campionato di calcio cadetto di Serie B, valide per terza giornata di campionato. Pronostici Serie B: Sampdoria-Venezia e le partite di mercoledì 30 agosto 2023, scopri i nostri pronostici vincenti e le quote offerte dai bookmaker.

Pronostici Serie B: Sampdoria-Venezia

La Sampdoria ha 3 punti in classifica dopo 2 giornate di Serie B giocate, frutto della vittoria ottenuta in trasferta a a Terni per 2 a 1 contro la Ternana e della sconfitta subita in casa contro il Pisa per 2 a 0.

Il Venezia si presenta a Genova, per questa partita contro la Samp, con 4 punti raccolti in 2 giornate, entrambe giocate in casa contro Como, vinta e Cosenza, pareggiata.

Le quote offerte dai bookmaker, vedono favorita la vittoria casalinga della Sampdoria, bancata a quota 2.20, sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio giocato a quota 3.35, la vittoria del Venezia a quota 3.15. Pronostico 1X

Gli atri match di Serie B in programma oggi

Sono tre le partite in programma oggi e per le case di scommessa sono tutte e tre molto equilibrate. Bari-Cittadella, con la vittoria interna giocata a quota 2.25, il pareggio a quota 3.10, la vittoria esterna a quota 3.40. Pronostico 1x.

Catanzaro-Spezia: Il segno 1 è giocato a quota 3.10 su Netbet e a quota 3.15 su Bullibet, il pareggio inserito in lavagna a quota 3.25, il colpo esterno dello Spezia giocato a quota 2.40. Pronostico X2

Ternana-Cremonese: La vittoria esterna della squadra lombarda è pagata a quota 2.40, il pareggio giocato a quota 3.20, mentre il successo interno della Ternana si gioca a quota 3.25. Pronotico X2

