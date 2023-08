Pronostici Serie B 4a giornata 2023-24. Arriviamo da un turno infrasettimanale del campionato cadetto che torna in campo sabato con il 4° turno. Andiamo a vedere gli ultimi risultati e il programma del weekend, con free pick su Modena-Pisa.

Pronostici Serie B 4a giornata 2023-24: i risultati del turno infrasettimanale

Nella giornata di mercoledì il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso del Perugia respingendolo: dunque il Lecco è ufficialmente riammesso in Serie B e potrà esordire nel prossimo weekend. Respinto anche il ricorso della Reggina, che è definitivamente esclusa dal campionato e ripartirà dai Dilettanti. Al suo posto viene quindi confermata la partecipazione del Brescia che però sarà ufficializzata nella giornata di oggi dal Consiglio federale.

Intanto tra martedì e mercoledì si è disputato il terzo turno di campionato. Il Parma è in testa alla classifica con 9 punti dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Pisa agguantata al 94′ grazie alla rete del croato Colak. Alle spalle dei ducali, a quota 7, si trovano il Venezia, che vince in rimonta in casa della Sampdoria. Attenzione anche al sorprendente Catanzaro, che liquida lo Spezia con un perentorio 3-0

Modena viaggia a punteggio pieno seppur con una gara in meno: gli emiliani vincono in rimonta 2-1 sul campo del Cosenza. Primi tre punti per l’Ascoli, che in due minuti con un uno-due micidiale stende il fanalino di coda FeralpiSalò. Vittoria convincente del Palermo dopo l’occasione sprecata dieci giorni fa a Bari in undici contro nove. Bari fermato sull’1-1 casalingo dal Cittadella: i padroni di casa la sbloccano subito al 6′ con Nasti e controllano la partita per larghi tratti, ma gli ospiti acciuffano il pareggio nei minuti finali con Pavan. Infine importante vittoria esterna della Cremonese, la prima in campionato, a Terni (ncora a secco di punti gli umbri).

Pronostici Serie B 4a giornata 2023-24: programma completo del weekend

Ecco tutte le sfide che ci attendono nel weekend del 2 e 3 settembre per la Serie B con le quote principali (1X2, Over-Under, Gol/No Gol) su SNAI.

FREE PICK: Modena-Pisa

Abbiamo aperto la stagione di Serie B con poche giocate selezionate, in verità al momento solo 1 free pick è stata consigliata ed è andata in cassa con la vittoria del Parma.

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Per la free pick di questo fine settimana andiamo al Braglia per Modena-Pisa. I canarini sono a punteggio pieno con 2 vittorie, e con l’esordio interno che li ha visti vincere 1-0 contro l’Ascoli. Anche per la sfida col Pisa ci aspettiamo poche reti. I toscani la prima trasferta stagionale l’hanno vinta a sorpresa 2-0 sul campo della Samp, perdendo però in casa in settimana contro il Parma. L’ultima volta che le squadre si sono affrontate a Modena (lo scorso marzo) è finita 1-0 per i padroni di casa. Andiamo con un altro UNDER 2.5 @1.65.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.