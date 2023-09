Pronostici Serie B 6a giornata 2023-24. Si inizia con Palermo-Cosenza che è anche la free pick scelta questa settimana col campionato di calcio cadetto che continuerà nel weekend con altre sfide che abbiamo analizzato per i migliori pronostici di calcio sulla Serie B.

Pronostici Serie B 6a giornata 2023-24: I big match da non perdere

Dell’anticipo di venerdì sera, Palermo-Cosenza, che apre la 6° giornata di Serie B, parleremo dopo in free pick. Concentriamoci sulle altre sfide interessanti del campionato di calcio cadetto, ad iniziare da sabato con Brescia-Venezia. I lagunari sono al 2° posto con 11 punti e sono ancora imbattuti mentre il Brescia ha giocato solo 2 partite, ma le ha vinte entrambe senza subire gol. Scontro interessante con i bookmakers che favoriscono comunque gli ospiti @2.40 rispetto al @3.10 del Brescia, anche se si gioca al Rigamonti.

Passiamo alla domenica con Bari-Catanzaro. Al momento entrambe le formazioni sono in top-8, con i calabresi che stanno andando meglio del previsto anche se la scorsa settimana hanno subito la prima sconfitta, e anche pesante, lo 0-5 interno contro il Parma, per molti una cartina tornasole del fatto che il Catanzaro non ha la qualità per stare in quelle posizioni per tutto l’anno, puntando alla promozione, obiettivo anche del Bari che rimane imbattuto, ma 4 pareggi su 5 (compresi gli ultimi 3 consecutivi) sono troppi. Ai pugliesi serve fare i tre punti e al San Nicola sono favoriti in quota @2.30.

La sfida più attesa si gioca però domenica al Tardini dove vanno in scena Parma-Sampdoria, dove storiche società di calcio che sperano di tornare il prima possibile nella massima serie. I ducali non hanno sbagliato quasi nulla finora e sono al comando con 13 punti, e con l’unico mezzo passo falso che è stato lo 0-0 interno nel derby emiliano contro la Reggiana. Al contrario la Samp è in crisi, Pirlo sempre in bilico, e i doriani attualmente sarebbero ai playout, altro che promozione. 2 soli punti per i blucerchiati al momento, limitati anche dalla penalizzazione (-3), ma il problema è anche nei risultati sul campo, con 1 solo punto raggranellato nelle ultime 4 giornate. La trasferta di Parma arriva nel momento peggiore, con la Samp sfavorita @3.30 di quota mentre il successo dei padroni di casa paga @2.20.

Pronostici Serie B 6a giornata 2023-24: Programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata.

Pronostici Serie B 6a giornata 2023-24: FREE PICK Palermo-Cosenza

Ancora una cassa con le scommesse sulla Serie B che rimane perfetta con le nostre free pick.

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza apriranno la sesta giornata di Serie B in una sfida che si preannuncia infuocata. I rosanero arrivano alla partita da imbattuti, con una scia di tre successi consecutivi e la possibilità di agganciare il Parma, ora a +3 ma con una gara in più, in testa alla classifica. Nonostante lo scorso anno le due sfide di campionato siano terminate con un pareggio e una vittoria dei calabresi, le quote vanno verso i rosanero @1,65 mentre il segno “2” è alto @5,75. Nel mezzo, il pareggio vale @3,75 la posta.

Il Cosenza ha subito finora sei gol in cinque partite, mentre il Palermo ha tenuto la propria porta inviolata in tre occasioni. In quota, prevale il segno No Goal. Noi siamo d’accordo sul fatto che la partita potrebbe finire senza entrambe le squadre a segno, come del resto è stato anche nell’ultimo precedente dello scorso anno giocato qui allo Stadio Renzo Barbera, e finito 0-0. Consigliamo GOL NO @1.87.

