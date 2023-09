Pronostici Serie B 7a giornata 2023-24. Il grosso del turno infrasettimanale del campionato di calcio cadetto si giocherà martedì 26 settembre con 7 partite, più altre 3 sfide di mercoledì a completare la 7° giornata.

Pronostici Serie B 7a giornata 2023-24: le partite da non perdere

Iniziamo l’analisi della 7° giornata di Serie B con una delle sfide più interessanti del martedì, Sudtirol-Modena. Si tratta di due sorprese, visto che i Canarini sono addirittura al 3° posto, ancora imbattuti, anche se hanno rallentato con 2 pareggi a seguito di 3 vittorie. Il Modena è comunque a 11 punti, 3 in meno del Parma capoclassifica, ma con una partita in meno. Il Sudtirol è al 7° posto, anche lei con una partita in meno, anche lei imbattuta, ma a differenza del Modena conta 3 pareggi e 2 vittorie. Il Modena ha sempre vinto negli ultimi 3 precedenti e, anche se in trasferta, le quote sono in equilibrio ma vedono comunque leggermente avanti gli emiliani.

Approposito di capolista, parliamo anche del big match Parma-Bari, che chiude il turno mercoledì sera. 2° pareggio interno consecutivo per i Ducali che al Tardini non sono andati oltre l’1-1 contro una Samp in difficoltà mentre il Bari ha una striscia aperta di 4 pareggi. I pugliesi sono arrivati già a 5 X nelle prime 6 giornate, sono imbattuti, ma tutti questi pareggi gli stanno facendo perdere terreno dalle prime due posizioni della promozione diretta che è uno degli obiettivi del Bari. Le due formazioni si sono sfidate per l’ultima volta in Coppa con un sonoro 3-0 del Parma al San Nicola e la quota per un altro successo degli emiliani è scesa sotto @2.00.

Facciamo un passo indietro con Como-Sampdoria. Ottimo momento per i comaschi che sono reduci da 3 vittorie consecutive e sono saliti al 6° posto. Il pareggio del Tardini è da vedere come un segnale positivo per una Samp che ha iniziato il campionato da incubo, ma la vittoria manca dalla prima giornata, e i blucerchiati al momento si giocherebbero i playout per evitare la Serie C. Il campionato è lungo, ma bisogna iniziare a fare punti per la Samp, ma secondo gli analisti questa trasferta allo Stadio Giuseppe Sinigaglia non è la migliore, visto che la quota per i liguri sta salendo rapidamente verso @3.

Pronostici Serie B 7a giornata 2023-24: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata.

Pronostici Serie B 7a giornata 2023-24: FREE PICK Venezia-Palermo

Iniziamo col dire che continua la nostra stagione perfetta con le scommesse gratuite selezionate sulla Serie B grazie al Gol No tra Palermo e Cosenza, e parliamo di reti del Palermo anche per questo turno infrasettimanale

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza: GOL NO @1.87✅

Il Venezia ospita il Palermo nella settima giornata di Serie B. La formazione di casa è ancora imbattuta in campionato e si trova in seconda posizione a -2 dal Parma capolista. Con una vittoria, dunque, i veneziani potrebbero raggiungere la vetta della classifica. Secondo gli analisti gli uomini di Vanoli partono davanti: il successo si gioca a 2,30 contro il segno «2» tra 3 e 3,10. Il Palermo ha bisogno di riscatto dopo la sconfitta a sorpresa col Cosenza in casa, ma entrambi i precedenti della scorsa stagione si sono chiusi con la vittoria dei veneti. A noi interessa però un altro aspetto, quello delle reti.

Nelle ultime tre partite, entrambe le squadre hanno registrato tre No Goal consecutivi, con triplo Under dei lagunari e O/U 1-2 dei siciliani. Nell’ultimo confronto a Venezia abbiamo visto 5 gol totali tra queste due formazioni, ma il momento è differente, e anche a livello di scontri diretti, nei 5 precedenti era sempre stato UNDER 2.5 @1.75 che riproviamo anche per questa sfida.

