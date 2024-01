Pronostici Calciomercato Juve 5 gennaio 2024. Anche in casa Juve, come per l’Inter con Icardi, si pensa ad un ritorno di fiamma con Federico Bernardeschi che potrebbe tornare a vestire in bianconero, mentre si allontana la pista che porta Domenico Berardi, almeno secondo le quote.

Pronostici Calciomercato Juve 5 gennaio 2024: prende quota il ritorno di Bernardeschi

Nonostante un girone di andata da protagonista, che la vede a soli due punti dall’Inter capolista e campione d’inverno, la Juventus pensa a rinforzarsi nel calciomercato di gennaio. Secondo i bookmakers potrebbe concretizzarsi il ritorno di Federico Bernardeschi a Torino, con il rientro del mancino ora in forza al Toronto visto @3,50 su Sisal e @4 su Snai.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Calciomercato Juve 5 gennaio 2024: si allontana Berardi

Più difficile invece l’acquisto di Domenico Berardi, obiettivo estivo della Vecchia Signora e in rete lo scorso 23 settembre nell’unica sconfitta stagionale juventina in casa del Sassuolo: l’approdo del 10 neroverde alla corte di Allegri paga @7,50 volte la posta.

Parliamo di un affare non semplice per il giocatore in forza al Sassuolo che in ogni finestra di mercato (estiva o invernale che sia) si trova sempre al centro dei rumors, e sembra sempre pronto a passare una big, ma ormai da anni non si va mai a concretizzare, e Berardi è sempre in Emilia. Finirà così anche con questo mercato invernale? A vedere le quote sembra di sì.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB