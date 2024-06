Quote Calcio Napoli 2024-25. Si pensa già alla prossima stagione a Napoli, col presidente De Laurentiis che ha parlato di nuova rifondazione con l’arrivo importante in panchina di Antonio Conte che fa sbizzarrire i bookmakers nelle quote antepost e anche sul mercato, con le sirene partenopee che mirano verso Lukaku.

Quote Calcio Napoli 2024-25: l’arrivo di Antonio Conte si riflette sulle quote

Antonio Conte è l’uomo giusto per riportare lo scudetto a Napoli, almeno secondo gli aggiornamenti delle quote antepost dei bookmaers. Con l’ex Juventus e Inter in panchina l’aspirazione può essere solo quella di tornare a vincere il tricolore. Un obiettivo pienamente alla portata secondo i quotisti, come testimonia la quota scesa da 10 a @6 in meno di un mese su Planetwin365.

Su Snai però prevale sempre il bis dell’Inter, offerto @1,65 in vantaggio sulla Juventus, data @4, con il Milan, ora @7,50, sorpassata in lavagna proprio dal un Napoli.

Conte punta a diventare il primo allenatore a vincere lo scudetto con tre club diversi, cancellando così immediatamente il decimo posto dell’ultima stagione deludente dei partenopei, subito dopo la gioia dello scudetto con Spalletti.

Quote Calcio Napoli 2024-25: Lukaku più vicino e Oshimen in uscita?

Romelu Lukaku al Napoli è molto più di una voce soprattutto con Antonio Conte in panchina, un mister che lo ha allenato nella sua miglior stagione in Italia con l’Inter. Il belga, appena tornato al Chelsea dopo il prestito alla Roma, potrebbe essere il sostituto ideale di Osimhen: gli esperti di Goldbet e Sisal credono nel colpo e offrono @2 la chiusura dell’operazione.

Anche il Milan, però, è alle prese con il post Giroud. Nelle ultime ore tra i nomi accostati ai rossoneri c’è anche quello di Lukaku, per un clamoroso ritorno a Milano, ma dall’altra sponda del Naviglio. Nelle previsioni dei bookie l’affare è fattibile e offerto a quota @3,50. Si profila, dunque, un vero e proprio duello di mercato, ma entrambe dovranno fare i conti con il Chelsea, che al momento sembra intenzionato a vendere il giocatore solo a titolo definitivo.

E il sopracitato Victor Osimhen in uscita da Napoli? Le quote puntano sul Paris Saint Germain che resta la prima opzione per l’attaccante nigeriano, in quota @3.00. Lo scambio con il Chelsea Lukaku-Osimhen sarebbe però l’opzione più semplice, con il Napoli che si garantirebbe l’attaccante ideale per Conte oltre a tanto budget per completare la rosa, e il trasferimento dell’attaccante a Londra con la maglia dei Blues è @3.25.

La conferma al Napoli dell’attaccante che ha fatto impazzire la tifoseria campana è difficile, ma non è da escludere a quota @5.00, mentre è @10.00 il passaggio all’Arsenal. Tra le opzioni anche Manchester United e Liverpool @15.00, Newcastle e Real Madrid @25.00, Barcellona e Bayern Monaco @35.00 volte la posta.

