Pronostici Calciomercato 15 luglio 2024. Abbiamo già parlato di Oshimen e Kvaratskhelia in un articolo della settimana scorsa con le quote, ma questa volta il nostro appassionato di calciomercato declinato al betting, il Profeta, analizza un possibile scenario per le due stelle in uscita dal Napoli, proponendoci due quote alte, non semplici, ma di valore.

Pronostici Calciomercato 15 luglio 2024: le ultime notizie di mercato

Apriamo andando a vedere come aprono i principali quotidiani sportivi italiani per quanto riguarda i nomi più caldi del calciomercato di questo 15 luglio. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport che parla della trattativa fra Inter e Verona per David Cabal, giovane colombiano in grado di giocare sia centrale che esterno sinistro, e che sarebbe necessario per coprire la lunga assenza di Tajon Buchanan.

L’apertura di Tuttosport è invece dedicata a Matthew Sean O’Riley, centrocampista anglo-danese reduce da una stagione esplosiva con la maglia del Celtic, conclusa con 19 gol e 18 assist, tre dei quali serviti in Champions League. Sarebbe una possibile alternativa a Teun Koopmeiners, se la differenza di vedute sulla valutazione tra Juventus e Atalanta dovesse continuare a essere così marcata.

La copertina del Corriere dello Sport è dedicata all’affaire relativo a Matias Soulé. Il talento argentino, in uscita dalla Juventus, vorrebbe proseguire la carriera a Roma, dove troverebbe un ruolo importante nel progetto di Daniele De Rossi. La Juventus, però, sta trattando per una cessione in Inghilterra.

Pronostici Calciomercato 15 luglio 2024: quote di valore sul mercato del Napoli

Ecco le idee e l’analisi di Profeta con due quote difficili, ma di valore, sul mercato in uscita del Napoli. Si parla ancora di Oshimen e Kvaratskhelia. In questo audio trovate i consigli per le scommesse su questi due giocatori.

