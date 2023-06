Pronostici Calciomercato 20 giugno 2023. Continuiamo ad occuparci di scommesse sui possibili affari estivi del calciomercato. Dopo il video con i consigli di Londwinn su Angel Di Maria, in questo articolo vediamo i nomi caldi del giorno, da Berardi ad un passo dalla Lazio, ma ci sono anche Frattesi verso l’Inter e la Juve che ci riprova per Milinkovic Savic.

Pronostici Calciomercato 20 giugno 2023: Berardi vicino alla Lazio

Maurizio Sarri, giunto al terzo anno sulla panchina della Lazio, arriva da uno splendido campionato in cui ha portato i suoi a chiudere al 2° posto, dietro lo strabiliante Napoli che ha allenato in passato, ed è voglioso di continuare un percorso di crescita che dovrà passare inevitabilmente anche dal calciomercato.

L’obiettivo numero in casa biancoceleste è Domenico Berardi, elemento perfetto per il 4-3-3 del tecnico toscano: secondo gli esperti di Goldbet è molto vicino il trasferimento del mancino in forza al Sassuolo durante la sessione estiva di mercato, offerto @1,85, quota che sale @2,50 su Sisal.

Altro pallino di Sarri è Piotr Zielinski, già allenato a Empoli e Napoli. L’arrivo del centrocampista polacco è fissato @3, alla pari di un possibile approdo nella capitale di Roberto Pereyra, ormai ex capitano dell’Udinese.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Mercato in uscita per la Lazio, si riaccende il tormentone estivo Milinkovic Savic

Torna uno dei grandi tormentoni di mercato estivo, la caccia della Juventus a Sergej Milinkovic Savic riparte anche stavolta, visto il contratto del giocatore in scadenza tra un anno. L’ultima possibilità di Lotito di monetizzare il talento serbo si riflette innanzitutto nelle valutazioni sul cambio di squadra, con l’addio del Sergente alla Lazio dato @1,37 su Planetwin365.

Un’offerta ai minimi che in tabellone apre la caccia alla nuova squadra del centrocampista: è proprio qui che negli ultimi giorni la Juve ha fatto un balzo in avanti, passando dal 4,50 della scorsa settimana al @3 attuale. I bianconeri incombono ora sull’Inter, su Sisal ancora prima scelta @2,50, mentre come prima opzione estera i bookmaker dicono Paris Saint Germain @9 volte la posta.

Pronostici Calciomercato 20 giugno 2023: anche Frattesi via da Sassuolo (pista Inter)

Davide Frattesi arriva da una domenica speciale, quella che l’ha visto segnare il primo gol con la nazionale italiana nella finale per il terzo posto in Nations League. Ora è tempo di ricaricare le batterie in vista della prossima stagione, dove molto probabilmente il centrocampista vestirà una maglia diversa da quella del Sassuolo.

In pole al momento c’è l’Inter: un arrivo di Frattesi in nerazzurro si gioca @1,25 su Goldbet. Segue a distanza la Juventus @3,50, mentre un ritorno alla Roma, con cui ha giocato diverse stagioni nelle giovanili, paga @4 volte la posta. Lontano il Milan @9, mentre un altro anno al Sassuolo è visto @5.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.