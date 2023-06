Pronostici Calciomercato 22 giugno 2023. Il Milan perde la sua giovane bandiera, Sandro Tonali che va al Newcastle. I rossoneri si buttano ora nel mercato in entrata e sfidano l’Inter per Lukaku e Frattesi. Roma, idea Scamacca per l’attacco dei giallorossi. Vlahovic rimane alla Juve?

Inter e Milan sono pronte ad affrontarsi anche fuori dal campo, i due club milanesi potrebbero infatti puntare agli stessi obiettivi anche sul mercato, dove non mancano gli interessi comuni. Il nome più inaspettato per questo derby è quello di Romelu Lukaku, accostato nelle ultime ore anche ai rossoneri: l’arrivo alla corte di mister Stefano Pioli paga @10 volte la posta, mentre è ancora in pole un ritorno all’Inter dopo il prestito dell’ultimo anno, offerto @1,30.

Non finisce qui, però, perché la stracittadina di mercato si gioca anche a centrocampo. Davide Frattesi sembra in procinto di lasciare il Sassuolo, con l’Inter in vantaggio per acquistarlo @1,70, davanti proprio al Milan a quota @2. In questo caso c’è anche la Juventus, proposta @5.

Pronostici Calciomercato 22 giugno 2023: Scamacca Roma

Il West Ham è ancora da convincere, ma dai bookmaker filtra ottimismo per il trasferimento di Gianluca Scamacca alla Roma. Il sì del giocatore al ritorno a Trigoria, danno uno scossone deciso alle quote, con il club capitolino che irrompe in tabellone ed è ora favorito per l’attaccante: l’arrivo alla Roma è infatti offerto @1,25 su Planetwin365, con gli inglesi più lontani @3,75.

Perde terreno anche l’ipotesi Juventus, su cui pure erano circolate indiscrezioni a inizio mese: i bianconeri sono solo @9,50, seguiti dal Milan @13, e dall’Inter @21 volte la posta.

Juventus, Vlahovic verso la conferma in bianconero?

Si parla anche di Dusan Vlahovic che dovrebbe rimanere a Torino, sponda bianconera. Negli ultimi giorni si era parlato di un interessamento del Chelsea, ma le quote favoriscono sempre la permanenza alla Juventus per la prossima stagione @1,85, anche se non mancano le alternative. Il Chelsea ha tanti soldi da spendere, oltre al cartellino di Casadei, talento italiano che si sposerebbe alla perfezione con il nuovo progetto Juventus. I londinesi sono proposti @3,00 come il Bayern Monaco.

Tante altre sono alla porta: il Manchester United è pronto ad un’estate sotto i riflettori e la nuova società qatariota deve rispondere alla vittoria della Champions da parte del Manchester City: il trasferimento di Vlahovic ai Red Devils vale @7,50, mentre sono più distanti le opzioni Atletico e Real Madrid @12,00.

