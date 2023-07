Pronostici Calciomercato Roma 6 luglio. Anche i giallorossi sono al lavoro come la Juventus per migliorare il centrocampo. Dopo aver perso Frattesi andato all’Inter, la squadra di Mourinho pensa a Marco Verratti, anche se è Donny Van de Beek il nome più caldo per la Capitale in questo momento.

Pronostici Calciomercato Roma 6 luglio: Marco Verratti e Donny Van de Beek

Dopo una lunga trattativa, partita già lo scorso anno ma non andata a buon fine, per Davide Frattesi, la Roma è chiamata a virare su altri obiettivi per rinforzare un centrocampo che ha già visto l’innesto a parametro zero dell’ex Lione Houssem Aouar. Josè Mourinho sembra guardare ancora in Ligue 1, con precisione in casa PSG, per un altro rinforzo: lo Special One ha messo gli occhi sul connazionale Renato Sanches e sull’azzurro Marco Verratti, visti in giallorosso da Sisal e Snai tra @4 e @5 volte la posta, dietro al favorito numero uno, l’olandese Donny Van de Beek, ormai fuori dal progetto del Manchester United, offerto @3,50.

Più lontana invece una vecchia conoscenza del calcio italiano come Rodrigo De Paul, con l’argentino in forza all’Atletico Madrid dato di nuovo in Italia a quota @9.

Pronostici Calciomercato Roma 6 luglio: le situazioni di Zaniolo e Dybala

Se da una parte Nicolò Zaniolo potrebbe partite dalla Capitale, i bookmakers blindano Paulo Dybala ancora alla Roma, visto che una sua partenza da Roma entro il 31 agosto paga @9.00 volte la posta, rispetto alla quota @1.90 per la stessa scommessa su Zaniolo.

