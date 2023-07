Pronostici Calciomercato 11 luglio 2023. Il nome caldo della giornata è quello di ROmelu Lukaku per cui ci si aspettava un derby di Milano tra Inter e Milan, ma nelle ultime ore è stata dimezzata la quota per il belga alla Juventus che si inserisce nell’affare col Chelsea per soffiare l’attaccante alle due milanesi.

Pronostici Calciomercato 11 luglio 2023: dimezzata la quota di Lukaku alla Juve

Colpo di scena nell’affare Romelu Lukaku che sembrava un derby interno a Milano (ne abbiamo parlato QUI qualche giorno fa), tra l’Inter che lo voleva anche quest’anno dopo la stagione di prestito dal Chelsea che aveva fatto tornare l’attaccante belga in nerazzurro, e il Milan che pensa al dopo Ibra e a rinforzarsi con peso, centimetri e gol che mancano all’attacco dei rossoneri.

Il destino di Lukaku sembra ancora in Italia in Serie A, con gli esperti di Planetwin365 che danno ancora i nerazzurri davanti a tutti @1,25, ma nelle ultime giornate si è registrato uno scatto della Juventus, che ha visto scendere a@5,50 la quota di un possibile colpo ai danni degli storici rivali, una quota praticamente dimezzata.

Sale leggermente in quota @6 la permanenza con i Blues del nuovo corso Pochettino, mentre vale @10 volte la posta l’approdo di Big Rom al Milan, in quello che potrebbe essere l’ennesimo derby di mercato dopo quelli di Thuram e Frattesi.

Allenatore Juve: rimane aperta una piccola porta per Antonio Conte

Sul fronte allenatore alla Juventus sembra ormai chiaro che dovrebbe rimanere Massimiliano Allegri, anche se i tifosi bianconeri non sembrano tanto contenti di questa conferma. In molti speravano nell’arrivo di una bandiera del passato juventino, Zinedine Zidane, o anche il ritorno di Antonio Conte che ha fatto grandi cose in passato con la Juve, ed ha salutato il Tottenham.

Le quote di Planetwin365 lasciano ancora una speranza per Conte alla Juve, prima scelta @3.40 nel caso che il tecnico salentino tornasse in panchina il prossimo anno, ma la scelta più probabile rimane un anno sabbatico con nessuna squadra in micro quota @1.02.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.