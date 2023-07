Pronostici Calciomercato Gianluca Scamacca. L’arrivo nella capitale sembra un affare in dirittura d’arrivo dopo le dichiarazioni d’amore del giocatore verso la Roma, e viste le quote ai minimi storici per l’attaccante che dovrebbe lasciare la Premier League dopo un anno, rinforzando il reparto offensivo dei giallorossi.

Pronostici Calciomercato Gianluca Scamacca: segnali di amore verso la Roma

“Per me Roma è casa. E Totti, l’idolo da bambino. E quale giocatore al mondo non sognerebbe di essere allenato da Mourinho? Sono convinto che Mou mi stimolerebbe e con lui migliorerei ancora”. Parola di Gianluca Scamacca, uno dei nomi più caldi di questa finestra di calciomercato. Il centravanti della Nazionale e del West Ham nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha fatto un assist ai giallorossi, che con Tammy Abraham ai box hanno bisogno di un attaccante.

L’ex Sassuolo potrebbe lasciare l’Inghilterra dopo una stagione abbastanza deludente (8 gol in 27 partite) e sogna il ritorno in Italia (“Ho nostalgia dell’Italia, l’ho sempre avuta”). Piace alla Roma, ma pure Milan e Juventus potrebbero fare un tentativo per riportarlo in Serie A. Scamacca, però, ha voluto mettere le cose in chiaro: “Se dovessi tornare in Serie A non sarebbe perché ho fallito in Inghilterra, che non è così. Non sarebbe nemmeno un passo indietro nella mia carriera”.

Pronostici Calciomercato Gianluca Scamacca: le quote

Le dichiarazioni di Scamacca smuovono anche i bookmakers che vedono proprio in giallorosso il futuro di Scamacca offerto @1,50 su Goldbet, in netto vantaggio sul Milan, altro club alla ricerca di un bomber d’area, visto @3,50 volte la posta. Anche la Juventus, soprattutto in virtù di una possibile cessione di Dusan Vlahovic, potrebbe fare un pensierino sull’attaccante azzurro, ma i bianconeri per i book sono più lontani @6.

Difficile invece che il destino di Scamacca possa essere al di fuori di queste tre squadre: si gioca infatti @20 un possibile approdo a Inter o Napoli, con la Lazio ultima tra le big italiane offerta a quota @33.

