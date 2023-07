Pronostici Calciomercato 17 luglio 2023. Eravamo stati tra i primi a parlare di questo possibile affare la settimana scorsa, tanto che le quote dei bookmakers ancora non prevedevano la meta parigini per Busan Vlahovic che nelle ultime ore ha visto un crollo della propria quota per andare al PSG. Cuadrado è andato all’Inter, dovrebbe rimanere Federico Chiesa.

Pronostici Calciomercato 17 luglio 2023: Vlahovic a Parigi, crolla la quota

Dusan Vlahovic è al centro del calciomercato bianconero: il serbo nelle prime due stagioni alla Juventus non ha soddisfatto le grandi aspettative, con 42 presenze e 17 gol in Serie A da gennaio 2022, ma il 23enne senza dubbio è ancora uno degli attaccanti più ambiti d’Europa. Giuntoli sta valutando le offerte per Vlahovic, che essendo stato pagato 70 milioni di euro più 10 di bonus solo un paio di anni fa può essere nel mirino solo delle squadre più ricche.

Tra queste ovviamente c’è il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, che davanti ha perso Lionel Messi ma che ha già fatto colpi da 90 come Manuel Ugarte, Lucas Hernández, Milan Skriniar e Marco Asensio. Davanti, però, manca la punta di peso. Lo juventino sarebbe perfetto e secondo i quotisti di Betaland l’affare è in fase molto avanzata.

Sulla speciale lavagna scommesse “prossima squadra Vlahovic” è in picchiata la quota del PSG, che è proposto a quota @1.30, con la conferma alla Juventus che nel giro di pochi giorni è quasi raddoppiata arrivando @3.00. C’è poi l’opzione Chelsea @4.00 e a seguire il Bayern Monaco @10.00. Più staccate Manchester United e Real Madrid entrambe offerte @25.00 volte la posta.

Cuadrado all’Inter. Chiesa rimane in bianconero?

Intanto la notizia più importante delle ultime ore è il passaggio di Juan Cuadrado dalla Juve all’Inter, con le due società che sembrano sfidarsi anche per Romelo Lukaku, e si parla di clamorosa rottura del belga con l’Inter, dopo che l’attaccante non ha risposto alle ultime chiamate dei nerazzurri e nelle ultime settimane ha aperto a un possibile accordo con la Juventus. I nerazzurri hanno già pronti i nomi per il sostituto, almeno tre: Folarin Balogun, Alvaro Morata ed Elye Wahi. Tornando a Cuadrado, il 35enne laterale colombiano, come riporta Sky Sport si è accordato con un contratto fino al 30 giugno 2024.

Sulla Gazzetta dello Sport però si torna a parlare anche della panchina dei bianconeri, con Max Allegri che non sarebbe così stabile dopo due stagioni concluse senza trofei. Sul tecnico livornese si fanno pesanti le ombre di Antonio Conte e Luciano Spalletti. Il primo è libero sul mercato e, dopo la fine della presidenza di Andrea Agnelli, avrebbe la strada spianata verso il ritorno. Spalletti ha deciso di concedersi un anno di stop dopo lo scudetto col Napoli, ma in caso di chiamata della Juve potrebbe cambiare idea.

Buone notizie invece per quanto riguarda Federico Chiesa: il talento italiano dovrebbe indossare la maglia della Juventus anche nella prossima stagione, per una quota di @1.40.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.