Pronostici Calciomercato 3 agosto. Torniamo a parlare di Morten Hjulmand, come avevamo già fatto un mese e mezzo fa con Londwinn che ci consigliata il passaggio del leccese al Milan. Sembrano pensarla così anche i bookmakers che tagliano la quota per questa opzione. Si parla anche di Koopmeiners tra Napoli e Milan.

Pronostici Calciomercato 3 agosto: Morten Hjulmand si avvicina al Milan

Uno dei nomi di centrocampisti più gettonati tra le big di Serie A è quello di Teun Koopmeiners, in uscita dall’Atalanta: secondo i betting analyst l’addio del talentuoso olandese si gioca @1,40. Sulle sue tracce c’è soprattutto il Napoli, ancora alla ricerca del primo colpo di livello da campioni d’Italia in carica.

L’approdo di Koopmeiners alla corte di Rudi Garcia vale @2,50 volte la posta giocata. Il classe ’98 rappresenta un’idea anche per il Milan, che però, vista la concorrenza, sembra aver spostato il suo mirino in casa del Lecce: in quota, infatti, il colpo Morten Hjulmand si attesta anch’esso @2,50, in calo rispetto al @2.80 con cui usciva nelle lavagne quando ne abbiamo iniziato a parlare, ormai il 22 giugno scorso, in tempi non sospetti.

La Gazzetta dello Sport però tira in ballo un altro nome per il Milan, questa volta per la difesa, quello di Clement Lenglet, 28enne difensore francese di proprietà del Barcellona e con un recente passato in Premier League.

Pronostici Calciomercato 3 agosto: gli intrecci tra Milan ed Atalanta. Ancora Lukaku e Kessie per la Juve

Secondo quanto riportato da Sportitalia, attraverso Alfredo Pedullà, l’Atalanta sarebbe fortemente interessata a portare Charles De Ketelaere alla corte di mister Gian Piero Gasperini. Chiuso dagli ultimi innesti di mercato dei rossoneri, il trequartista potrebbe trasferirsi alla Dea con la formula del prestito), già nei prossimi giorni. A confermare la possibilità dell’affare, anche l’esperto di calciomercato Matteo Moretto dell’agenzia di stampa spagnola “Relevo”, secondo cui ci sarebbe già l’accordo tra i club per il trasferimento a titolo temporaneo. A mancare, “solamente” quello col giocatore.

Sul Corriere dello Sport l’apertura è dedicata ancora una volta a Lukaku-Juventus. Il quotidiano romano sottoliena come l’interesse per Morata della Juve sia una sorta di depistaggio al Chelsea, per far “spaventare” i Blues, che hanno il belga fuori dal progetto e non poi così molte offerte per BigRom. Il nodo è come sempre nello scambio con Vlahovic: Giuntoli ha chiesto 50 milioni di conguaglio, il Chelsea ne ha offerti 20. Il Corsport dice che a quota 35 si chiuderebbe con la stretta di mano.

Franck Kessie è sempre più lontano dal Barcellona. Il calciatore non è sceso in campo nell’amichevole contro il Milan, ufficialmente per un problema fisico. Nel post partita le parole di Xavi hanno confermato che l’ivoriano non rientra nel progetto tecnico. La Juventus è tra le squadre in prima fila per l’ex rossonero.

Calciomercato Roma: il nome caldo è quello di Marcos Leonardo

3 principali quotidiani sportivi in Italia su 3 parlando di Marcos Leonardo, come nome caldo per l’attacco della Roma. Brasiliano, classe 2003 del Santos: non è un centravanti, ma è comunque una punta prolifica come dimostrato al recente Mondiale Under 20. Sui giornali sportivi italiani si racconta di come il Santos sia incline ad accettare l’offerta da 10 milioni dei giallorossi, per un’operazione che tra bonus e dettagli dovrebbe arrivare fino a 18 milioni. Si tratta però ancora sulle formule di pagamento.

