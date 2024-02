Anteprima Milano-Sanremo 2024. Il 16 marzo si da il via al periodo delle Classiche Monumento della primavera ciclistica. La Milano-Sanremo arriva alla sua 115edizione e fa molta gola ad i protagonisti delle due ruote mondiali.

Anteprima Milano-Sanremo 2024: il percorso di questa edizione

Si partirà da Pavia in questa edizione, dopo che la precedente partì da Abbiategrasso. Saranno 288 i chilometri da percorrere per questa 115° edizione della mitica Milano-Sanremo 2024, sei in meno rispetto all’ultima edizione. La prima parte si svilupperà nell’Oltrepò pavese, per poi avere il suo solito tracciato.

Come lo scorso anno, a 50 kilometri dall’arrivo, ci sarà il trittico Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, prima dei due classici strappi finali Cipressa e Poggio. L’ultimo potrà risultare decisivo, come spesso è accaduto in questa corsa.

Anteprima Milano-Sanremo 2024: Mathieu van der Poel l’ultimo ad iscriversi nell’albo d’oro

E’ un albo d’oro pregiatissimo quello della Milano-Sanremo, che fa capire l’importanza che i corridori danno a questa corsa da sempre. Basti pensare alle 7 vittorie in totale tra Gino Bartali e Fausto Coppi (quattro e tre) del dopoguerra, al cannibale Eddy Merckx che vanta 7 vittorie, record che probabilmente non verrà mai superato.

L’ultima vittoria italiana è quella nel 2018 di Vincenzo Nibali, autore di un vero e proprio capolavoro per l’occasione, sicuramente uno dei trionfi più sentiti dallo “Squalo dello Stretto”.

Anteprima Milano-Sanremo 2024: i favoriti di questa edizione

Sembra avere una marcia in più Mathieu van der Poel, per i risultati ottenuti nel 2023 e per come ha chiuso la passata stagione.

Gli avversari saranno i soliti per tutte queste grande classiche di primavera, a cominciare da Tadej Pogacar. Lo sloveno quest’anno sarà presente al Giro d’Italia e proverà sicuramente ad essere protagonista sulle strade nostrane fin dall’inizio di stagione.

Wout Van Aert, nella passata stagione, ha spesso mostrato di non avere il passo degli altri due antagonisti, ma può contare sulla squadra più dominante delle ultime stagioni di ciclismo.

Le speranze italiane sono affidate tutte a Filippo Ganna, secondo lo scorso anno. Il fenomeno della pista e recordman dell’ora, nella passata stagione ha dimostrato di poter essere protagonista su strada e la Milano-Sanremo, tra le classiche, è quella che meglio si adatta alle sue caratteristiche.

Le possibili sorprese della Milano-San Remo

Possibili outsiders, vari nomi. Ne facciamo tre in particolare: Mads Pedersen, Matej Mohoric e Remco Evenepoel. Il primo è tra i velocisti quello con la gamba per poter rimanere con i migliori, lo sloveno ha già vinto nel 2022 ed ha tutta l’esperienza necessaria per poterci provare. Remco Evenepoel non dovrebbe essere “pronto” per un percorso del genere, ma il belga bisogna citarlo quasi obbligatoriamente tra il novero dei papabili in qualsiasi corsa partecipi.

Sicuramente un occhio di riguardo bisognerà buttarlo sulle gare che anticipano questa prima grande classica: Strade Bianche del 2 marzo ed i due giri di una settimana Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico, in queste corse si potranno avere informazioni importanti su i favoriti della Milano-Sanremo.

Top quote Milano-Sanremo

Come detto Van Der Joel favorito, stacca tutti in quota @4 secondo le lavagne di Snai. I tre rivali principali, Pogacar, Van Aerts e Ganna, sono tutti offerti @7.50 su Sisal poi si sale in doppia cifra con Pidcock @10 volte la posta su AdmiralBet.

Tra gli outsider sopra citati segnaliamo la quota @12 di Pedersen, quella di Mohoric poco più alta @15 mentre con Evenepoel si sale molto @33 volte la posta.

TOP QUOTE ANTEPOST MILANO-SANREMO 2024

Van Der Poel, Mathie 4,00

Pogacar, Tadej 7,50

Van Aert, Wout 7,50

Ganna, Filippo 7,50

Pidcock, Thomas 10

De Lie, Arnaud 10

Pedersen, Mads 12

Laporte, Christophe 15

Mohoric, Matej 15

Philipsen, Jasper 20

