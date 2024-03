Pronostico Ciclismo Strade Bianche 2024. Nelle strade senesi si disputerà la prima classica stagionale, che coincide con l’esordio di uno dei protagonisti più attesi in questo 2024, lo sloveno Tadej Pogacar. Andiamo ad analizzare percorso e potenziali protagonisti di questa corsa.

Pronostico Ciclismo Strade Bianche 2024: il percorso di questa edizione

Confermato in gran parte il tracciato della passata stagione anche per queste Strade Bianche 2024, la carovana dovrà percorrere 215 chilometri totali, di cui 71 di strade sterrate nel senese. Un percorso molto mosso, che metterà a dura prova le ambizioni dei protagonisti fin dalle prime pedalate.

Pronostico Ciclismo Strade Bianche 2024: l’albo d’oro di questa corsa

Un albo d’oro fresco, visto che la prima edizione è stata nel 2007. Solo una vittoria italiana nel 2013 con Moreno Moser. Gli unici che vantano due vittorie sono Michal Kwiatkowski (2014,2017) e Fabian Cancellara (2008,2012). Gli ultimi due vincitori sono stati in ordine Tadej Pogacar e Thomas Pidcock, i favoriti di questa edizione.

Pronostico Ciclismo Strade Bianche 2024: i favoriti di quest’anno

Prima gara e subito strafavorito dalle quote Tadej Pogacar. Il fenomeno sloveno quest’anno parteciperà per la prima volta al Giro d’Italia e vuole essere protagonista sulle nostre strade, con l’obiettivo di bissare un’eventuale vittoria sulle Strade Bianche una settimana dopo alla Milano-Sanremo, dove bisogna dire gli avversari saranno di tutt’altro rilievo.

Thomas Pidcock, campione in carica, è l’avversario più accreditato. A differenza dello sloveno ha già corso e bene in questo 2024, all’Algarve e alla Omloop. Tim Wellens per le quote sembra il terzo incomodo, mentre se andiamo alla ricerca dell’outsider di giornata segnaliamo questi tre nomi: Attila Valter, Christophe Laporte e Matej Mohoric.

