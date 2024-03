Pronostico Giro delle Fiandre 2024. Domenica 31 marzo 2024, come sempre nel giorno di Pasqua, andrà in scena la prima classica monumento belga. Strafavorito Mathieu van der Poel, visto la contemporanea assenza di Tadej Pogacar e Wout van Aert.

Pronostico Giro delle Fiandre 2024: il percorso di questa edizione

Il percorso del Giro delle Fiandre 2024 rispecchierà quello della passata stagione. Saranno 270,8 km da percorrere, 17 muri e 7 tratti di pavé che la carovana dovrà affrontare. Visto il buon risultato della passata stagione, la prima parte della corsa sarà sviluppata su strade larghe con il risultato di una gara molto veloce fin dalle prime battute e che quindi renderà ancora più spettacolare le parti decisive. Potrà essere di nuovo decisivo il Kruisberg/Hotond, dove lo scorso anno si staccarono Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel

Pronostico Giro delle Fiandre 2024: l’albo d’oro di questa corsa

Non ci sarà Tadej Pogacar, detentore del titolo. E’ una scelta presa ad inizio stagione dalla programmazione del fenomeno sloveno, che quest’anno proverà l’accoppiata Giro d’Italia e Tour de France. L’unica monumento belga alla quale parteciperà sarà la Liegi-Bastogne-Liegi dove vinse nel 2021. Mathieu van der Poel cerca il tris, dopo le vittorie nel 2020 e 2022. Alberto Bettiol è l’ultimo italiano ad aver vinto nel 2019, mentre per l’ultima vittoria belga dobbiamo andare nel 2017 con Philippe Gilbert.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Giro delle Fiandre 2024: i favoriti di quest’anno

Come detto, Mathieu van der Poel sembra non avere rivali. L’assenza per infortunio di Wout Van Aert, occorso proprio nella Dwars door Vlaanderen, la corsa di preparazione al Giro delle Fiandre ha fatto fuori il rivale più accreditato. Tra l’altro nella stessa caduta sono rimasti coinvolti: Mads Pedersen, il danese che proprio domenica scorsa ha battuto in volata Mathieu Van der Poel alla Gent-Wevelgem, Biniam Girmay e Jasper Stuyven, tutti corridori temibili per una gara del genere.

La domanda, quindi, è chi rimane? Nel team Visma bisogna fare il nome di Matteo Jorgenson. Vincitore della Parigi-Nizza e della Dwars door Vlaanderen, è sicuramente il più in forma attualmente e con Tiesj Benoot può orchestrare qualche strategia. Nel team Lidl-Trek, out i due capitani, si punterà sulla velocità del nostro Jonathan Milan.

Possibile outsider, sicuramente, Michael Matthews. Ondivago in questo inizio stagione (secondo alla Milano-Sanremo, staccato nella recente Gent-Wevelgem), come tutta la carriera. Le speranze azzurre, oltre al già citato Jonathan Milan, sono su Alberto Bettiol che aveva cominciato bene la stagione e Luca Mozzato che cerca il risultato per dare una sterzata alla sua carriera.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB