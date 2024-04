Pronostici Ciclismo Tours of the Alps 2024. Tutto sul mini giro in preparazione del prossimo grande evento, il Giro d’Italia, che quest’anno sarà privo di tanti big caduti nel Giro dei Paesi Baschi, e che non prenderanno parte alla corsa rosa dove per noi ora il favorito d’obbligo è Pogacar.

Pronostici Ciclismo Tours of the Alps 2024: I favoriti

Venendo all’evento di Ciclismo di questa settimana, il Tours of the Alps 2024 è un mini giro formato da 5 tappe, quasi tutte per scalatori e specialisti della montagna. Il favorito per la vittoria finale è Ben O’Connor (anche qui bisogna fare i conti sulle tante assenze dei big di cui parlavamo prima), tra i possibili outsider anche per il Giro d’Italia che cercherà di preparare al meglio e dove potrebbe puntare al podio. E’ arrivato 5° alla Tirreno-Adriatico ed è uno di quelli partiti meglio e più forte in questo inizio stagione.

Stessa cosa per il nostro Antonio Tiberi, il giovane azzurro di belle speranze che segue proprio O’Connor in quota, 2° in lavagna e che tre settimane fa è andato forte alla Vuelta Catalogna. Tra i possibili vincitori del Tour of the Alps 2024 è Romain Bardet, ex promessa del ciclismo francese, ma che non è mai veramente esploso come ci si aspettava.

Più indietro in quota un ciclista ormai esperto come Geraint Thomas che di solito questi piccoli giri prima delle grandi corse non li vince mai, ma è da annoverare tra i papabili. Altri nomi interessanti sono Hugh Carthy e Wout Poels possono fare qualcosa di buono, e infine segnaliamo un altro azzurro, Filippo Zana, ex campione italiano dello scorso anno. Al momento è un corridore più da singola tappa che da vittoria dei giri interi, ma sembra che si stia allenando e preparando al meglio anche per le corse a tappe.

Pronostici Ciclismo Tours of the Alps 2024: prima tappa e favoriti

Si comincia con una tappa breve, da Egna a Cortina di 133 chilometri: iniziano subito le salite, con gli uomini di classifica che potrebbero iniziare subito ad affrontarsi. Prima frazione che mette subito alla prova i corridori con un paio di salite abbastanza pesanti. La prima ascesa giornaliera arriva dopo una trentina di chilometri, è quella di Andalo, 15,5 km al 5,1% di pendenza media ed una parte finale che va oltre il 10%. All’arrivo si transita che ci saranno ancora una cinquantina di chilometri da percorrere. Si entra in un circuito che verrà ripetuto due volte, caratterizzato dallo strappo di Penon, 4400 metri al 9,4% subito aggressivi con un primo chilometro al 14%. Gli ultimi 13 chilometri sono però pianeggianti.

Secondo le quote i favoriti sono Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL), Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) e Ben O’Connor (Decathlon-AG2R La Mondiale). Quello che ci stuzzica di più però per la vittoria della prima tappa è PARET-PEINTRE @9.00 volte la posta.

Un altro che può fare bene oggi secondo noi è Wout Poels. Se Filippo Ganna reggesse sul circuito, il finale con 13km pianeggianti, sarebbe per lui, ma non sappiamo come si presenterà e non ci fidiamo al 100%.

Percorso completo delle cinque tappe

PRIMA TAPPA – NEUMARKT/EGNA – KURTINIG ADW/CORTINA SSDV (133,3 km)

Dopo poco più di trenta chilometri c’è già il primo scollinamento oltre i 1000 metri: si sale su Andalo, un terza categoria bello lungo, di 15,5 chilometri al 5,1% medio, con una fase iniziale tra il 6 e l’8%, un tratto in falsopiano di tre chilometri e un’ultima rampetta oltre il 10%. Si transita all’arrivo con ancora 53 chilometri da percorrere, si entra in un circuito da ripetere due volte con lo strappo di Penon, 4,4 km al 9,4%: ultimi 13 chilometri pianeggianti.

SECONDA TAPPA – SALURN/SALORNO – STANS (189,1 km)

Frazione più nervosa, soprattutto nel finale, sconfinando anche in Austria; la più lunga di questa edizione. Frazione tutta in leggera salita, poi al traguardo volante di Vipiteno si comincia con il Passo del Brennero, 13,4 km al 3% di pendenza media, poi inizia la rumba. Un muro di 1400 metri al 7,4% al chilometro 154, poi nel finale la salita di Gnadewald, 4,5 km al 7,4% ma con punte anche al 13 attorno a metà ascesa. Arrivo che pende leggermente verso l’alto.

TERZA TAPPA – SCHWAZ -SCHWAZ (124,8 km)

Frazione interamente in territorio austriaco. Ottanta chilometri mossi ma che non dovrebbero creare troppo scompiglio, ma entrati nell’ultima parte di giornata ci saranno gli strappi parecchio duri di Weerberg (3,2 km al 9,5%) e Pillberg (3,2 km al 9,9%), da scalare due volte. Dopo l’ultima ascesa ci saranno 4500 metri di discesa e un rettilineo in leggera salita.

QUARTA TAPPA – LEIFERS/LAIVES – BORGO VALSUGANA (141,1 km)

La frazione regina di questo Tour of the Alps. Si comincia a salire dopo nemmeno sei chilometir passando per il Passo di San Lugano (15,2 km al 5,3%), discesa e altre due salite non categorizzate, quella di Sveseri (2,9 km al 9,2%) ed il Passo del Redebus (4,5 km all’8,9%, picco al 15% all’inizio). Si scende verso Zivignago e inizia la parte davvero dura: Passo del Compet verso Vetriolo Terme (9,6 km all’8,1%), salita che rimane spesso su quella pendenza con strappetti in doppia cifra. Poi il Passo del Vetriolo, anch’esso abbastanza esigente (11,1 km all’8,3%): si scollina ai -37, ci sarà un altro strappo, quello di Colle San marco (5,3 km al 7,1%) a dividere i corridori dal traguardo.

QUINTA TAPPA – LEVICO TERME – LEVICO TERME (118,5 km)

Frazione più breve di questo Tour of the Alps. Dopo metà gara abbastanza tranquillo, si va sul Palù del Fersina, salita lunga di 12,5 km con pendenza media del 6,2% da ripetere due volte: si tratta di una scalata abbastanza regolare. discesona che inizia attorno ai -26 dal traguardo, c’è il Valico di Tenna (2 km al 6,2%) prima dell’arrivo, anch’esso in leggera salita.

