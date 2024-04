2a tappa Tour of the Alps 2024. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla seconda tappa del Tour of the Alps. Risultati della prima tappa, percorso, quote, protagonisti e consigli per le scommesse sul ciclismo.

Risultati 1° Tappa Tour of the Alps

Prima tappa interessante quella che ha aperto il Tour of the Alps 2024 e ha portato i corridori a Kurtinig. Ad imporsi al termine di uno sprint ristretto è stato il norvegese Tobias Foss. Quinta vittoria in carriera per l’ex campione del mondo a cronometro, la prima in una gara in linea (aveva vinto solamente i Campionati Nazionali).

Volata molto particolare nella quale Foss è riuscito a precedere Harper, Chaves ed O’Connor. Sesto Thomas a regolare l’altro gruppetto con Tiberi settimo e migliore degli italiani.

2a tappa Tour of the Alps 2024: il percorso della seconda tappa

SECONDA TAPPA – SALURN/SALORNO – STANS (189,1 km)

Frazione più nervosa, soprattutto nel finale, sconfinando anche in Austria; la più lunga di questa edizione. Frazione tutta in leggera salita, poi al traguardo volante di Vipiteno si comincia con il Passo del Brennero, 13,4 km al 3% di pendenza media, poi inizia la rumba. Un muro di 1400 metri al 7,4% al chilometro 154, poi nel finale la salita di Gnadewald, 4,5 km al 7,4% ma con punte anche al 13 attorno a metà ascesa. Arrivo che pende leggermente verso l’alto.

2a tappa Tour of the Alps 2024: I favoriti

Le quote ci riportano Filippo Ganna favorito per questa tappa, che è anche l’unica che potrebbe vincere in questo giro, e già ieri sembrava che la sua squadra volesse lavorare per lui. Tra i favoriti ci sono anche Romain Bardet e Sergio Higuita.

Tra gli outsider i nomi che facciamo sono i soliti, ad iniziare da Antonio Tiberi che si è comportato molto bene nella tappa inaugurale, chiusa da migliore degli azzurri. Vi torniamo a segnalare anche Wout Poels, e pure Paret-Peintre che vi avevamo segnalato anche ieri.

Quote aggiornate Tour of the Alps 2024

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost e la lavagna per la vittoria della 2° tappa al Tour of the Alps. Dopo la tappa inaugurale scendono ancora le quote dei favoriti, Ben O’Connor su tutti, ma anche Tiberi con Chris Harper che potrebbe essere l’unico terzo incomodo per la vittoria finale.

