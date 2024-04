4a tappa Tour of the Alps 2024. Giornata decisiva per il mini tour in preparazione del Giro d’Italia. Ieri vittoria di Juan Pedro Lopez che supera anche Tobias Foss nella classifica generale, dove rimangono sempre vivi O’Connor, Bardet e Tiberi tra i favoriti per la vittoria finale.

Ultimi risultati: 3° tappa e maglia a Juan Pedro Lopez

Giornata freddissima al Tour of the Alps quella di mercoledì, con la 3° tappa che ha regalato la prima vittoria da professionista allo spagnolo Juan Pedro Lopez che si prende anche la maglia della testa della classifica generale, un colpo che vale doppio quindi per lo spagnolo della Lidl-Trek.

Nella prima fase di gara il protagonista è stato Filippo Ganna. Lunga azione solitaria per il piemontese della Ineos Grenadiers che ha provato ad andar via ma è stato ripreso dal plotone a 28 chilometri dall’arrivo.

Giulio Pellizzari (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Lopez prendono un pò di vantaggio sulla salita di Pillberg, anche se Lopez è riuscito a staccare il giovane azzurro. In gruppo nessuno ha reagito, con i big che sono rimasti tutti insieme. Ottimo finale di salita, ottima discesa (nonostante la pioggia) e gran trionfo per Lopez che batte di 22” Pellizzari, mentre a regolare il plotone, staccato di 38” ci pensa l’ex leader Tobias Foss (Ineos Grenadiers), con Antonio Tiberi in sesta piazza.

CLASSIFICA GENERALE TOUR OF THE ALPS (TERZA TAPPA)

1 LÓPEZ Juan Pedro Lidl – Trek 11:22:34

2 FOSS Tobias INEOS Grenadiers 0:31

3 O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:45

4 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 0:48

5 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL ,,

6 POELS Wout Bahrain – Victorious ,,

7 PARET-PEINTRE Valentin Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

8 PELLIZZARI Giulio VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 0:57

9 PARET-PEINTRE Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:19

10 SOSA Iván Ramiro Movistar Team ,,

11 TRÆEN Torstein Bahrain – Victorious 1:40

12 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 1:49

13 HARPER Chris Team Jayco AlUla 2:00

14 RONDEL Mathys Tudor Pro Cycling Team 2:01

15 BARTA Will Movistar Team ,,

16 PIGANZOLI Davide Team Polti Kometa ,,

4a tappa Tour of the Alps 2024: il percorso

QUARTA TAPPA – LEIFERS/LAIVES – BORGO VALSUGANA (141,1 km)

La frazione regina di questo Tour of the Alps. Si comincia a salire dopo nemmeno sei chilometir passando per il Passo di San Lugano (15,2 km al 5,3%), discesa e altre due salite non categorizzate, quella di Sveseri (2,9 km al 9,2%) ed il Passo del Redebus (4,5 km all’8,9%, picco al 15% all’inizio). Si scende verso Zivignago e inizia la parte davvero dura: Passo del Compet verso Vetriolo Terme (9,6 km all’8,1%), salita che rimane spesso su quella pendenza con strappetti in doppia cifra. Poi il Passo del Vetriolo, anch’esso abbastanza esigente (11,1 km all’8,3%): si scollina ai -37, ci sarà un altro strappo, quello di Colle San marco (5,3 km al 7,1%) a dividere i corridori dal traguardo.

4a tappa Tour of the Alps 2024: favoriti e sorprese

I favoriti di oggi sono sempre i soliti, Ben O’Connor, Romain Bardet, Antonio Tiberi (che ieri è andato in crisi per il freddo prima di riprendersi e recuperare), Hugh Carthy, Wout Poels e Tobias Foss che ha perso la maglia, ma ieri è stato il migliore nella voltata arrivando 3° e confermandosi bello carico. La vittoria di tappa decisiva dovrebbe giocarsi tra questi sei, e tra le sorprese torniamo a citare il nostro Filippo Zana che si gioca @41 volte la posta.

QUOTE 4a TAPPA

O’CONNOR @5.50

BARDET @5.50

TIBERI @6.50

CARTHY @10.00

POELS @11.00

MUHLBERGER @13.00

STEINHAUSER @13.00

FOSS @16.00

QUOTE ANTEPOST

O’CONNOR @4.75

BARDET @4.00

LOPEZ @4.50

TIBERI @6.00

FOSS @8.00

POELS @9.00

