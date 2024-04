5a tappa Tour of the Alps 2024. Siamo arrivati all’ultima tappa di questo mini tour in preparazione del giro, si tratta della tappa più breve, con Lopez che mantiene la maglia, ma i favoriti sono sempre i soliti.

Risultati 3° tappa

Simon Carr si ripete al Tour of the Alps, ad un anno di distanza: nel 2023 aveva vinto la quinta tappa, oggi si impone invece nella quarta frazione trionfando sul traguardo di Borgo Valsugana al termine di una fuga lunghissima. La maglia di leader della classifica generale resta sulle spalle di Juan Pedro Lopez chiudendo 8°.

Scaramucce tra i big, con anche le cadute ad influenzare la battaglia: bruttissima quella di Chris Harper, che sbatte contro un palo, a terra anche Ben O’Connor. Molto bene Antonio Tiberi sesto e scatenato in salita, che lancia ottimi segnali in vista del Giro, così come Giulio Pellizzari, nono.

TOP-25 CLASSIFICA GENERALE

1 LOPEZ Juan Pedro Lidl-Trek 15:30:23

2 1 O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team + 38

3 1 TIBERI Antonio Bahrain Victorious + 48

4 2 POELS Wout Bahrain Victorious + 48

5 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL + 48

6 1 PARET-PEINTRE Valentin Decathlon AG2R La Mondiale Team + 48

7 5 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team + 01:40

8 PELLIZZARI Giulio VF Group-Bardiani CSF-Faizanè + 01:54

9 1 SOSA Ivan Movistar Team + 02:52

10 6 PIGANZOLI Davide Team Polti Kometa + 02:58

11 11 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers + 04:08

12 2 RONDEL Mathys Tudor Pro Cycling Team + 04:17

13 7 FABBRO Matteo Team Polti Kometa + 04:48

14 10 HIGUITA Sergio BORA-hansgrohe + 05:38

15 2 PALZER Anton BORA-hansgrohe + 08:46

16 5 TRÆEN Torstein Bahrain Victorious + 09:30

17 2 BARTA William Movistar Team + 09:51

18 5 COVILI Luca VF Group-Bardiani CSF-Faizanè + 10:11

19 1 BERRADE Urko Equipo Kern Pharma + 10:20

20 1 GUTIÉRREZ Jorge Equipo Kern Pharma + 10:20

21 4 BOU Joan Euskaltel-Euskadi + 10:27

22 1 ZANA Filippo Team Jayco-AlUla + 10:42

23 10 CHAVES Esteban EF Education-EasyPost + 10:45

24 3 MAIRE Adrien TdT-Unibet + 11:31

25 4 VERONA Carlos Lidl-Trek + 11:57

5a tappa Tour of the Alps 2024: percorso

QUINTA TAPPA – LEVICO TERME – LEVICO TERME (118,5 km)

Frazione più breve di questo Tour of the Alps. Dopo metà gara abbastanza tranquillo, si va sul Palù del Fersina, salita lunga di 12,5 km con pendenza media del 6,2% da ripetere due volte: si tratta di una scalata abbastanza regolare. discesona che inizia attorno ai -26 dal traguardo, c’è il Valico di Tenna (2 km al 6,2%) prima dell’arrivo, anch’esso in leggera salita.

5a tappa Tour of the Alps 2024: favoriti, possibili sorprese e quote

I nomi sono sempre quelli anche per la tappa finale, Bardet, Poels, Tiberi ed O’Connor anche se è difficile individuare un netto favorito in questo gruppo che teoricamente si gioca la tappa e anche la vittoria finale. Per il successo antepost O’Connor rimane nettamente favorito @4.50, in cima alle lavagne, davanti a Tiberi @6 e alla coppia formata da Bardet e Poels @7.50, ma per la tappa le lavagne di Sisal si invertono, con Bardet, Poels e Tiberi favoriti tutti @7.50 mentre O’Connor per la vittoria di tappa sale @12 volte la posta, come Steinhauser e Storer. Si allontana Carr @16 dopo la prova di ieri.

Se dobbiamo fare due nomi su tutti diciamo che secondo noi se la giocheranno Poels ed O’Connor.

