Pronostici Giro del Delfinato 2024. Dopo il Giro d’Italia dominato da Pogacar, si torna a parlare di scommesse e ciclismo col Giro del Delfinato che ci terrà compagnia per 8 tappe, dal 2 giugno. Ecco tutto quello che c’è da sapere per le scommesse su questa corsa a tappe di ciclismo.

Pronostici Giro del Delfinato 2024: i protagonisti

Il Giro del Delfinato 2024, a una settimana dal termine del Giro d’Italia, e in vista del Tour de France, è un appuntamento molto interessante per il Ciclismo, e non potevano mancare le nostre anteprime e le analisi tappa per tappa. Iniziamo dai protagonisti attesi.

Startlist di grandissima qualità dove la sfida più attesa è sicuramente quella tra Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) e Primoz Roglic (Bora-hansgrohe). Entrambi sono reduci dalla bruttissima caduta del Giro dei Paesi Baschi e tornano in gara dopo i rispettivi problemi fisici: passaggio importantissimo verso la Grande Boucle per il belga e lo sloveno che devono ritrovare la condizione per dimostrare di poter rivaleggiare con Tadej Pogacar. Oltre a loro, parlando di UAE Emirates, ecco Juan Ayuso pronto a dar spettacolo. Sempre in casa Spagna da non dimenticare il nome di Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers).

Tra gli italiani è presente a sorpresa Antonio Tiberi: la recente maglia bianca del Giro prosegue questo suo lungo mese spostandosi in Francia, vediamo se la condizione vista nel Bel Paese proseguirà anche in questa settimana. Attesa per Giulio Ciccone che, dopo i problemi di inizio stagione, vuole ritrovarsi lanciandosi verso il Tour. Altro nome da seguire è quello di Davide Formolo (Movistar).

Pronostici Giro del Delfinato 2024: il percorso delle 8 tappe

Sono otto le frazioni, con un percorso veramente durissimo: una cronometro di 34,4 chilometri, tutt’altro che pianeggiante, ma soprattutto ben cinque arrivi in salita. Fanno paura soprattutto le giornate con traguardo in vetta a Le Collet d’Allevard, che misura 11,2 chilometri e che ha pendenza media dell’8,1 per cento, e quella di Samoëns, con l’ascesa di 10 km con una pendenza media del 9,3 per cento. Sarà scontro tra scalatori.

2 GIUGNO, PRIMA TAPPA: SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE – SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (174,8 KM)

Sono presenti 3 GPM, ma soprattutto il circuito finale è decisamente tortuoso e può nascondere delle insidie per i velocisti. Attenzione soprattutto allo strappo 1 km al 6/7% a dieci chilometri dall’arrivo.

3 GIUGNO, SECONDA TAPPA: GANNAT – COL DE LA LOGE (142 KM)

Perfetta per coloro che amano gli arrivi in leggera salita, ma anche i big potranno mettersi in luce in una possibile volata. Negli ultimi venticinque chilometri sono presenti la Côte de Saint-Georges-en-Couzan (7 km al 5,8%), il Col de la Croix Ladret (3,1 km al 6,1%) ed il finale sul Col de la Loge (3km al 3,7%).

4 GIUGNO, TERZA TAPPA: CELLES-SUR-DUROLLE – LES ESTABLES (181,2 KM)

Tappa molto simile alla precedente e attenzione alle fughe. Il finale è in continua salita, con quasi quattro chilometri a poco più del 5%.

5 GIUGNO, QUARTA TAPPA: SAINT-GERMAIN-LAVAL – NEULISE (34,4 KM)

Tappa che può dare uno scossone alla classifica generale. Si tratta di una cronometro molto lunga. Il percorso è comunque mosso e tortuoso, con 2.5 km di salita al 3.5% verso Pinay, ma soprattutto l’ultimo strappo di circa 500 metri al 6% posto vicino all’arrivo.

6 GIUGNO, QUINTA TAPPA: AMPLEPUIS – SAINT-PRIEST (200,2 KM)

Tappa più rilassante, ci sarà certamente una fuga, ma le squadre dei velocisti la controlleranno per poi giocarsi la vittoria sul traguardo di Saint-Priest.

7 GIUGNO, SESTA TAPPA: HAUTERIVES – LE COLLET D’ALLEVARD (173,2 KM)

Si comincia scalando il Col du Granier (8.9 km al 5.4%, max 8%) e si arriva sul Collet d’Alevard: 11,1 km con una pendenza media del 9,1% e con punte anche del 13%. Primo vero arrivo in salita e tappa determinante per chi vorrà vincere il giro alla fine.

8 GIUGNO, SETTIMA TAPPA: ALBERTVILLE – SAMOËNS 1600 (145,5 KM)

La tappa regina del Giro del Delfinato 2024. Sono solo 155 chilometri, ma è un continuo sali e scendi, dovendo passare su numerose salite. Si comincia con il Col des Saisies (9km a quasi il 7%), poi tocca al Côte d’Arâches (6km al 7%), poi il Col de la Ramaz (14km al 7%) ed alla fine la salita finale verso Samoens. Un tratto di circa 7.5 km al 10%, ed un primo chilometro al 12.5% di media e con punte al 15%.

9 GIUGNO, OTTAVA TAPPA: THÔNES – PLATEAU DES GLIÈRES (152,5 KM)

Ultima tappa, si parte già con il Col de la Forclaz de Montmin (7.1 km al 7.3%, ultimi 3.8 km al 9.8%, max 13%), poi nella seconda parte del percorso il Mont Salève (12.5 km al 6.8%). Si arriva al finale di Plateau des Glières con una salita di 9.4 km al 7.1% e con punte anche al 12%.

Pronostici Giro del Delfinato 2024: le analisi di Profeta

Sentiamo in questo audio le analisi al via del nostro esperto di scommesse sul Ciclismo, il Profeta:

