Pronostici Giro del Delfinato tappa 2. Il nostro esperto di scommesse sul Ciclismo, Profeta, ha analizzato la seconda tappa del Giro del Delfinato 2024 di questo lunedì, con percorso, quote e favoriti.

Pronostici Giro del Delfinato tappa 2: il percorso

Continua il Giro del Delfinato, appuntamento importante visto che di fatto è l’ultima importante manifestazione in preparazione verso il Tour de France. Vediamo il percorso di oggi con altimetrie e caratteristiche della seconda tappa.

SECONDA TAPPA: GANNAT – COL DE LA LOGE (142 KM)

Perfetta per coloro che amano gli arrivi in leggera salita, ma anche i big potranno mettersi in luce in una possibile volata. Negli ultimi venticinque chilometri sono presenti la Côte de Saint-Georges-en-Couzan (7 km al 5,8%), il Col de la Croix Ladret (3,1 km al 6,1%) ed il finale sul Col de la Loge (3km al 3,7%).

Pronostici Giro del Delfinato tappa 2: analisi e scommesse

Sentiamo l’analisi di Profeta su questa seconda tappa del Giro del Delfinato 2024.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB