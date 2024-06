Pronostici Giro di Svizzera 2024. Continuano gli eventi in preparazione al Tour de France e in questo audio-articolo il nostro esperto di pronostici sul ciclismo, il Profeta, ci parla dei risultati al Giro del Delfinato, l’antepost al Giro di Svizzera (più consigli sulla terza tappa) e il punto della situazione in vista della Grand Boucle.

Pronostici Giro di Svizzera 2024: il punto della situazione

Questa settimana si corre il Giro di Svizzera 2024, un altro appuntamento in preparazione in vista del Tour de France, che arriva subito dopo il Giro del Delfinato che abbiamo seguito da vicino.

Il nostro esperto di ciclismo, Profeta, in questo audio fa il punto della situazione con i risultati del Delfinato, l’antepost sul Giro di Svizzera e i consigli sulla terza tappa di questo martedì, e anche gli aggiornamenti in vista dell’atteso Tour de France 2024.

