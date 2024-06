Giro di Svizzera Tappa 4. La corsa elvetica vivrà una delle giornate più importanti con la quarta tappa che prevede la partenza da Rüschlikon e l’arrivo in salita sul San Gottardo, dove ci sarà la prima vera battaglia tra i big per la classifica generale. Il nostro Profeta ha analizzato questa tappa con i consigli per le scommesse sul ciclismo.

Giro di Svizzera Tappa 4: percorso

Sarà una tappa abbastanza tranquilla fino agli ultimi trentacinque chilometri. Da quel momento comincerà la salita verso il San Gottardo. I primi dieci chilometri vedranno una leggera salita, mentre successiva ci sarà un GPM di seconda categoria a Schollenen (4,5 km al 7,6%). Da quel momento parte la salita che porta al Passo San Gottardo (8,1 chilometri con una pendenza media del 6,7%). L’ultimo chilometro è in leggera pianura e potrebbe esserci un arrivo in volata a gruppo ristrettissimo se nessuno sarà riuscito a fare la differenza.

Giro di Svizzera Tappa 4: programma e guida TV

PROGRAMMA TAPPA 4 GIRO DI SVIZZERA

Mercoledì 12 giugno

Rüschlikon – San Gottardo (171 km)

Partenza ore 12.37

Arrivo ultimo corridore ore 17.00 circa

GUIDA TV TAPPA 4 GIRO DI SVIZZERA

Diretta tv: Eurosport 1 dalle 16.00

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery Plus (dalle 15.00)

Le nostre scommesse sul Ciclismo, Giro di Svizzera 2024

In questo audio le analisi e i consigli per le scommesse del nostro esperto sui Pronostici Ciclismo:

