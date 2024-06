Giro di Svizzera Tappa 5. Dopo il primo arrivo in salita della corsa a tappe elvetica, oggi arriva un altra frazione molto importante nella lotta per la classifica generale con la sfida tra Yates, Almeida e Skjelmose. Si parte da Ambrì e si arriva a Carì.

Giro di Svizzera Tappa 5: percorso

Poco dopo la partenza c’è subito il primo GPM di giornata a Ronco (5,9 km al 7,4%). Dopo la discesa ecco il nuovo GPM di Carì (7,6 km con una pendenza media del 10%). Sarà una salita durissima, visto che negli ultimi chilometri la pendenza toccherà anche il 12%. Dopo una lunga discesa ed un tratto poi di leggera salita, ecco che si arriva verso il traguardo finale, dove si scala nuovamente. La salita ufficiale inizierà ai meno 10,5 km dal traguardo con una pendenza media del 8%. Sicuramente gli uomini di classifica si muoveranno.

Giro di Svizzera Tappa 5: programma e guida tv

PROGRAMMA QUINTA TAPPA GIRO DI SVIZZERA 2024

Giovedì 13 giugno

Ambrì – Carì (148.6km)

Partenza ore 13.11

Arrivo: 16.45 circa

GIRO DI SVIZZERA 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle 15.00

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery Plus (dalle 15.00)

Le nostre scommesse sul Giro di Svizzera 2024

In questo audio le analisi e i consigli per le scommesse del nostro esperto sui Pronostici Ciclismo:

