Il Giro dell’Emilia 2024 di ciclismo su strada, corsa giunta alla 107ma edizione, andrà in scena sabato 5 ottobre: partenza da Vignola ed arrivo a San Luca dopo 215.8 km. Anteprima Ciclismo Giro dell’Emilia 2024.

Anteprima Ciclismo Giro dell’Emilia 2024: un field stellare con Pogacar, Evenepoel e Roglic

Tadej Pogacar vuole chiudere in bellezza il suo straordinario 2024 di Ciclismo con un Giro dell’Emilia 2024 mai così stellare con grandi numeri al via. Si parte da Vignola e si arriva all’iconico santuario del San Luc

Come detto sarà una gara con un parterre stellare, quasi come se fosse una replica del Mondiale della scorsa settimana con la prima uscita da iridato di Pogacar che avrà in Remco Evenepoel il suo principale rivale, con il belga della Soudal Quick-Step che vuole prendersi la rivincita dopo la delusione in Svizzera.

Rispetto alla corsa iridata anche Primoz Roglic correrà contro Pogacar, con lo sloveno che sarà l’uomo di punta della Red Bull-Bora-hansgrohe e che sa benissimo come si vince il Giro dell’Emilia, avendo già trionfato per tre volte e proprio lo scorso anno davanti all’illustre connazionale.

In casa Italia il successo manca dalla splendida affermazione nel 2018 di Alessandro De Marchi e anche in questa edizione potremmo mancare la vittoria, con i due della Lidl-Trek Giulio Ciccone ed Andrea Bagioli, che sono le nostre punte di diamante ma saranno al via anche altre reduci dalla corsa iridata come Antonio Tiberi e Filippo Zana.

Programma completo e Guida TV Giro dell’Emilia 2024

Saranno circa 3300 i metri complessivi di dislivello con i due GPM di Zocca (al km 80.3) e Grizzana Morandi (al km 113.8) a fare una prima selezione in gruppo, anche se a decretare il vincitore dell’edizione 2024 saranno le 5 scalate al Santuario di San Luca.

La diretta tv del Giro dell’Emilia 2024 sarà assicurata dalle 15.00 su Eurosport 1 HD, dalle 14.40 su Rai Sport HD, poi dalle 15.40 su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata dalle 14.40 a Rai Play, dalle 14.00 a discovery+, dalle 15.00 a Sky Go, NOW e DAZN.

CALENDARIO GIRO DELL’EMILIA 2024

Sabato 5 ottobre 2024

11.15 107° Giro dell’Emilia, Vignola – San Luca (215.8 km) – Diretta tv dalle 15.00 su Eurosport 1 HD, dalle 14.40 su Rai Sport HD, poi dalle 15.40 su Rai 2 HD

PROGRAMMA GIRO DELL’EMILIA 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 15.00 Eurosport 1 HD, dalle 14.40 Rai Sport HD, poi dalle 15.40 Rai 2 HD.

Diretta streaming: dalle 14.40 Rai Play, dalle 14.00 discovery+, dalle 15.00 Sky Go, NOW e DAZN.

Analisi di Profeta per le scommesse sul Giro dell’Emilia

Come ogni grande evento di ciclismo, il nostro tipster esperto delle due ruote, il Profeta, ci da le sue analisi e le sue previsioni anche sul Giro dell’Emilia 2024 in questo audio.

Quote Antepost: Pogacar davanti a tutti

Vediamo anche le lavagne dei bookmakers con i favoriti per la vittoria finale.

