Il nuovo anno del ciclismo inizierà già a fine gennaio in Australia anche se l’attesa è per le classiche come la Sanremo-Milano, e ovviamente le grandi corse a tappe: Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta. Anche il 2025 potrebbe essere Tadej Pogacar il dominatore, come vediamo anche dalle prime quote antepost disponibili sul Calendario Ciclismo 2025.

Calendario Ciclismo 2025: gli appuntamenti da non perdere

In questo 2025 del ciclismo, tra Grandi Giri, Classiche Monumento, Mondiali, Europei, corse minori ci sarа davvero da divertirsi, e si inizierà già a fine gennaio con le gare in Australia: Tour Down Under dal 21 al 26 gennaio, seguito sette giorni più tardi dal Cadel Evans Great Ocean Road Race. Il circuito prenderа poi vita in maniera continuativa un mese più tardi: dal 17 al 23 febbraio spazio all’UAE Tour, l’ormai tradizionale Giro degli Emirati Arabi Uniti. Il 1° marzo spazio al sempre prestigioso Omloop Het Niuewsblad in Belgio.

Il calendario italiano si aprirа il 5 marzo con il classico Trofeo Laigueglia, seguito tre giorni dopo dalle Strade Bianche (8 marzo) e poi dalla Tirreno-Adriatico (10-16 marzo), sempre in contemporanea con la Parigi-Nizza (9-16 marzo). La Milano-Sanremo è in programma il 22 marzo.

Inizierà così la lunga primavera delle Classiche Monumento tra Giro delle Fiandre il 6 aprile, Parigi-Roubaix il 13 aprile e Liegi-Bastogne-Liegi il 27 aprile con in mezzo anche l’Amstel Gold Race (20 aprile).

Con Tour of the Alps (21-25 aprile) e Giro di Romandia (29 aprile-4 maggio) ci si potrà preparare in vista del Giro d’Italia 2025, la Corsa Rosa che avrà luogo dal 9 maggio al 1° giugno.

Il Tour de France (5-27 luglio) è stato anticipato come sempre da Giro del Delfinato, Giro di Svizzera e Campionati Nazionali. Gli Europei avranno luogo in Francia dal 1° al 5 ottobre, mentre la Vuelta di Spagna si disputerà dal 23 agosto al 14 settembre.

I Mondiali sono confermati dal 21 al 28 settembre a Kigali (Rwanda). Il Giro di Lombardia sarа l’ultima Classica Monumento (11 ottobre) e sarа contornato da diversi appuntamenti italiani (Giro dell’Emilia, Coppa Bernocchi, Tre Valli Varesine, Coppa Agostoni, Giro del Veneto).

Anche quest’anno seguiremo giorno per giorno, tappa per tappa, gli eventi più importanti di Ciclismo, con percorso, quote e le audio analisi con i consigli per le scommesse del nostro esperto, il Profeta, come sempre completamente gratuiti sul nostro sito.

Tutte le classiche e le corse a tappe del ciclismo nel 2025

21-26 gennaio Tour Down Under, Australia

2 febbraio Cadel Evans Great Ocean Road Race, Australia

5-9 febbraio Volta Valenciana, Spagna

16 febbraio Clasica de Almeria, Spagna

16 febbraio Figueira Champions Classic, Portogallo

17-23 febbraio UAE Tour, Emirati Arabi Uniti

19-23 febbraio Volta ao Algarve, Portogallo

1° marzo Omloop Nieuwsblad, Belgio

1° marzo Faun-Ardиche Classic, Francia

2 marzo Faun Drome Classic, Francia

2 marzo Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Belgio

5 marzo Trofeo Laigueglia, Italia

8 marzo Strade Bianche, Italia

9-16 marzo Parigi-Nizza, Francia

10-16 marzo Tirreno-Adriatico, Italia

16 marzo Popolarissima, Italia

19 marzo Danilith Nokere Koerse, Belgio

19 marzo Milano-Torino, Italia

20 marzo GP de Denain, Francia

21 marzo Bredene Koksijde Classic, Belgio

22 marzo Milano-Sanremo, Italia

24-30 marzo Volta Catalunya, Spagna

25-29 marzo Settimana Coppi & Bartali, Italia

26 marzo Brugge-De Panne, Belgio

28 marzo Saxo Classic, Belgio

30 marzo Gent-Wevelgem, Belgio

30 marzo GP Emilia, Italia

2 aprile Attraverso le Fiandre, Belgio

5 aprile GP Miguel Indurain, Spagna

6 aprile Giro delle Fiandre, Belgio

7-12 aprile Giro dei Paesi Baschi, Spagna

9 aprile Scheldeprijs, Belgio

13 aprile Parigi-Roubaix, Francia

18 aprile Freccia del Brabante, Belgio

20 aprile Amstel Gold Race, Paesi Bassi

21-25 aprile Tour of the Alps, Italia

23 aprile Freccia Vallone, Belgio

27 aprile Liegi-Bastogne-Liegi, Belgio

27 aprile-4 maggio Giro di Turchia, Turchia

29 aprile-4 maggio Giro di Romandia, Svizzera

1° maggio Eschborn-Francoforte, Germania

9 maggio-1° giugno Giro d’Italia, Italia

10 maggio GP du Morbihan, Francia

11 maggio Tro-Bro Lйon, Francia

13 maggio Classique Dunkerque, Francia

14-18 maggio 4 Giorni di Dunkerque, Francia

14-18 maggio Giro di Ungheria, Ungheria

29 maggio-1° giugno Boucles de la Mayenne, Francia

8 giugno Bruxelles Cycling Classic, Belgio

8-15 giugno Giro del Delfinato, Francia

14 giugno Dwars door het Hageland, Belgio

15-22 giugno Giro di Svizzera, Svizzera

17 giugno CIC – Mont Ventoux, Francia

18-22 giugno Giro del Belgio, Belgio

21-28 giugno Campionati Nazionali, Varie sedi

22 giugno Copenhagen Sprint, Danimarca

5-27 luglio Tour de France, Francia

6-13 luglio Tour of Magnificent Qinghai, Cina

26-30 luglio Giro di Vallonia, Belgio

2 agosto Classica San Sebastian, Spagna

4-10 agosto Giro di Polonia, Polonia

5-9 agosto Vuelta a Burgos, Spagna

12-16 agosto Giro di Danimarca, Danimarca

15 agosto Circuit Franco-Belge, Belgio

17 agosto BEMER Cyclassics, Germania

20-24 agosto Renewi Tour, Belgio

20-24 agosto Giro di Germania, Germania

23 agosto-14 settembre Vuelta di Spagna, Spagna

31 agosto Bretagne Classic, Francia

7 settembre GP Industria & Artigianato, Italia

10 settembre Giro della Toscana, Italia

11 settembre Coppa Sabatini, Italia

12 settembre GP de Quebec, Canada

13 settembre Memorial Pantani, Italia

14 settembre GP de Montreal, Montreal (Canada)

14 settembre GP de Fourmiers, Francia

14 settembre Trofeo Matteotti, Italia

17 settembre GP de Wallonie, Belgio

17-21 settembre Giro del Lussemburgo, Lussemburgo

20 settembre SUPER 8 Classic, Belgio

21 settembre Giro della Romagna, Italia

21-28 settembre Mondiali, Kigali (Rwanda)

1-5 ottobre Europei, Drome-Ardeche (Francia)

3 ottobre Muensterland Giro, Germania

5 ottobre Coppa Agostoni, Italia

6 ottobre Coppa Bernocchi, Italia

7 ottobre Tre Valli Varesine, Italia

11 ottobre Giro di Lombardia, Italia

12 ottobre Parigi-Tours, Francia

12 ottobre Trofeo Baracchi, Italia

14-19 ottobre Gree-Tour of Guangxi, Cina

15 ottobre Giro del Veneto, Italia

19 ottobre Japan Cup, Giappone

19 ottobre Veneto Classic, Italia

19 ottobre Crono delle Nazioni, Francia

Quote Antepost: le lavagne delle corse più interessanti

Non ci sono ancora le quote antepost per la maglia rosa al Giro d’Italia 2025, ma ci sono quelle della Milano-Sanremo 2025 e ovviamente Tadej Pogacar apre da favorito, con lo sloveno che arriva da un 2024 impressionante ed è l’uomo da battere sulle due ruote anche nel 2025. Il ciclismo azzurro, per questa grande classica nel belpaese, si affida principalmente a Filippo Ganna e a Jonathan Milan, ma entrambi sono lontani dai primi, rispettivamente @19 e @21 volte la posta.

Ancora più bassa la quota per la vittoria al Giro delle Fiandre di Pogacar @1.83, con Mathieu van der Poel che fa sempre la parte del principale avversario dello sloveno, come Wout Van Aert più staccato.

Un Mathieu van der Poel che troviamo davanti di poco proprio su Wout Van Aert per la Parigi-Roubaix dove c’è Jasper Philipsen come terzo incomodo mentre con Mads Pedersen si sale in doppia cifra @13 volte la posta.

Tra le grandi corse a tappe l’unica su cui al momento sono disponibili le quote antepost è il Tour de France 2025, che anche quest’anno si conferma la corsa più importante e ricca al mondo. Indovinate un pò? Tadej Pogacar favorito, qui addirittura @1.44 di micro quota, mentre qui gli avversari principali dello sloveno sono Jonas Vingegaard @3.25 e poi Remco Evenpoel però più staccato @8 volte la posta, per non parlare di Primoz Roglic @19. Qui il primo italiano in lavagna è Antonio Tiberi, ma bisogna scendere fino @201 di quota!

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.