Entra nel vivo anche il 2025 del Ciclismo con la prima delle grandi classiche, le Strade Bianche che abbiamo analizzato con questa anteprima in cui vi forniamo le migliori quote, i favoriti, il percorso e i consigli per le scommesse sulle Strade Bianche 2025.

Strade Bianche 2025: si corre l’8 marzo

La splendida provincia di Siena ospiterà la 18° edizione delle Strade Bianche, un appuntamento nato nel 2007, ma che in pochi anni si è già guadagnato i galloni per essere citata tra le classiche del ciclismo da non perdere.

Il recordman è lo svizzero Fabian Cancellara che ha vinto nel 2008, nel 2012 e nel 2016. Due successi per Michal Kwiatkowski, il polacco che si è imposto nel 2014 e nel 2017, e Tadej Pogacar che ha invece trionfato nel 2022 e nel 2024. Tanti nomi illustri nell’albo d’oro della competizione: nel 2018 l’ha spuntata il belga Tiesj Benoot, nel 2019 il francese Julian Alaphilippe, nel 2020 Wout van Aert, nel 2021 Mathieu van der Poel e nel 2023 il britannico Thomas Pidcock.

Guida TV Ciclismo: dove vedere le Strade Bianche 2025?

La partenza della corsa maschile è fissata per le 11:20, con arrivo previsto tra le 16:30 e le 17:00 a seconda della velocità media di percorrenza da parte del plotone. La diretta televisiva è prevista su Eurosport a partire dalle 14:00, canale che è presente sulle piattaforme Discovery+, DAZN, Sky e NOW.

Strade Bianche 2025: il percorso

Si corre nella provincia di Siena, con partenza fissata alla Fortezza Medicea, uno dei simboli della città del Palio, e arrivo nella centralissima Piazza del Campo. I corridori sono chiamati ad attraversare località come La Piana, Pieve a Salti, Serravalle, San Martino in Grania, Monte Sante Marie, Colle Pinzuto e Le Tolfe, alternando tratti in asfalto a 81,7 km di sterrato. La corsa maschile misura 213 km mentre nel femminile ci saranno da coprire 136 km).

Al raddoppio del Colle Pinzuto e di Le Tolfe, già deciso per l’ultima edizione, si è aggiunto un nuovo tratto di sterrato, quello di Serravalle, che va a inserirsi tra i settori di Pieve a Salti e San Martino in Grania in un edizione davvero tosta per il 2025. Il passaggio che potrebbe fare la differenza sarà quello di Monte Sante Marie, nono dei sedici settori di sterrato lungo 11 km e mezzo, così come le ascese di Colle Pinzuto (2,4 km in salita con picchi del 15%) e de Le Tolfe (1,1 km di salita con pendenza massima del 18%). Insidioso anche l’ultimo muro, quello di Via Santa Caterina, all’ingresso di Siena, che precede l’ingresso in Piazza del Campo.

Team e protagonisti: Tadej Pogacar l’uomo da battere nelle quote

Sono diciotto le squadre UCI World Teams iscritte ai nastri di partenza della competizione: Alpecin-Deceuninck, Arkea-B&B Hotels, Bahrain Victorious, Cofidis, Decathlon AG2R La Mondiale Team, EF Education – Easypost, Groupama-FDJ, Ineos Grenadiers, Intermarché – Wanty, Lidl-Trek, Movistar Team, Red Bull – Bora – Hansgrohe, Soudal Quick-Step, Team Jayco AlUla, Team Picnic PostNL, Team Visma | Lease a Bike, UAE Team Emirates e XDS Astana Team, più tre qualificate in base al ranking (Israel – Premier Tech, Lotto e Uno-X Mobility) e quattro Wild card: Q36.5 Pro Cycling Team, Solution Tech Vini Fantini, Team Polti VisitMalta e Tudor Pro Cycling Team. Ciascuna squadra può schierare sette corridori.

L’uomo da battere è chiaramente Tadej Pogacar, fresco di successo al Giro degli Emirati e desideroso di confermarsi anche qui alle Strade Bianche. Le quote parlano chiaro, il successo di Pogacar è offerto bassissimo @1.28.

Non mancano però gli avversari che proveranno a beffare lo sloveno, il vincitore del 2023, Thomas Pidcock, principale contender di Pogacar, anche se staccato @7.50 volte la posta, poi il campione europeo Christophe Laporte, gli specialisti Daniel Martinez, Romain Gregoire e Valentin Madouas, ma anche il combattivo Attila Walter, e il vincitore della Vuelta di due anni fa, Sepp Kuss.

Potrebbero inserirsi per la vittoria Julian Alaphilippe e Maxim van Gils mentre l’Italia si affida principalmente a Davide Formolo, Andea Bagioli e Filippo Zana anche se in verità quello messo meglio in lavagna è Christian Scaroni, seppur lontanissimo @81 volte la posta. Ecco tutte le quote antepost:

